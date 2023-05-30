Silent Hill 2 24.09.2001
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По словам инсайдера, новости по играм Silent Hill появятся уже сегодня

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butcher69
Новости

Похоже, что Konami хочет вернуться к своей былой мощи в игровом мире. В 2022 году компания объявила, что известная франшиза ужасов на выживание Silent Hill вернется с ремейком Silent Hill 2 и выпуском еще трех неизданных игр. С момента анонса этих игр в 2022 году у нас не было никаких новостей о них, но, похоже, что новости по играм Silent Hill уже на подходе, согласно Dusk Golem.

Dusk Golem - инсайдер, известная тем, что он сливает информацию о Silent Hill и Resident Evil, и в большинстве случаев он делает это правильно. Не так давно он сообщил, что в скором времени могут появиться свежие трейлеры всех новых проектов по Silent Hill и судя по его новому сообщению это состоится уже сегодня.

Стоит отметить, что на днях ведущая предыдущей трансляции Silent Hill, прошедшей в 2022 году, намекнула, что показ может состояться до конца мая.

Ожидается, что мы увидим новые трейлеры ремейка Silent Hill 2, Silent Hill: Townfall и Silent Hill: Ascension.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
KnDiman

Ну как бы пора если они в этом году что-то выпустить собираются.

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