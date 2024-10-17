Пользователь показал ремейк Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры

На YouTube-канале Enveloping Sounds появилось видео, демонстрирующее ремейк Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры, что придает игре ретро-атмосферу. Видео было создано с помощью Universal Unreal Engine 5 Unlocker и является концепт-работой, а не играбельным модом.

Хотя в настоящее время подобный мод недоступен, возможность его появления не исключена. Игра разработана на движке Unreal Engine 5, что теоретически может позволить кому-то создать полноценную модификацию с фиксированными углами.

Если говорить о самой игре, то на данный момент Bloober Team, разработчик ремейка Silent Hill 2, пока не выпустила каких-либо обновлений для игры у которой есть ряд серьезных технических проблем.