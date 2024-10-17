Пользователь показал ремейк Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры

На YouTube-канале Enveloping Sounds появилось видео, демонстрирующее ремейк Silent Hill 2 с фиксированными углами камеры, что придает игре ретро-атмосферу. Видео было создано с помощью Universal Unreal Engine 5 Unlocker и является концепт-работой, а не играбельным модом.
Хотя в настоящее время подобный мод недоступен, возможность его появления не исключена. Игра разработана на движке Unreal Engine 5, что теоретически может позволить кому-то создать полноценную модификацию с фиксированными углами.
Если говорить о самой игре, то на данный момент Bloober Team, разработчик ремейка Silent Hill 2, пока не выпустила каких-либо обновлений для игры у которой есть ряд серьезных технических проблем.
Сама классика не была полностью фиксированной игрой, только в определенных местах
Вот это огорчает
Хорошо, что теперь нормальная камера, а не то что раньше было. Но старые камеры что в RE, что в SH лучше играли на атмосфру за счёт ракурсов. В некоторых моментах могли бы для атмосферы оставить старые виды в геймплее и катсценах.
Согласен с вашим мнением.
Но плеер ПГ всё равно ужасный огрызок кода.
Как вспомню эту убогую камеру в первых трех частях, сколько нервов было убито тогда на перемещение и боёвку.
Все там было нормально. В нескольких местах не удобно, а так быстро привыкаешь. Камера делала очень атмосферные ракурсы и мне очень нравилась. Это была очень важная часть игры