Раскрыто количество концовок ремейка Silent Hill 2

По словам игроков, которые уже имели возможность сыграть в ремейк Silent Hill 2, игру можно пройти примерно за 20 часов при первом прохождении, но также будет фактор повторного прохождения благодаря Новой игре+.

В то же время было раскрыто кое-что интересное, потому что, как сообщил инсайдер Dusk Golem в социальных сетях, в Silent Hill 2 Remake всего 8 концовок. Очевидно, что не будет никаких спойлеров, но ремейк включает 6 концовок из оригинальной игры, а также 2 новые (неизданные) концовки, которые были сделаны разработчиками из Bloober Team.

Геймеры, которые уже имели возможность играть в оригинал, должны знать об этих концовках, но теперь у них есть две причины сыграть в ремейк и открыть для себя новые концовки.

Выход Silent Hill 2 Remake запланирован на 8 октября 2024 года для ПК и PlayStation 5. Игроки, купившие версию Deluxe, получат двухдневный ранний доступ и смогут начать играть 6 октября.