Релиз ремейка Silent Hill 2 всё ближе - разработчики добавили в Steam перевод достижений

Один из внимательных пользователей заметил, что разработчики предстоящего ремейка Silent Hill 2 из Bloober Team сегодня обновили данные у игры в Steam и добавили перевод достижений на различные языки, в том числе русский. Это стало известно благодаря SteamDB.

Добавление перевода достижений может указывать на то, что релиз игры уже не за горами - пользователи всё больше склоняются к тому, что мексиканский ретейлер, указавший дату релиза игры 30 мая, был прав и игра может выйти уже в ближайшие месяцы.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.