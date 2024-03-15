на главную
об игре
Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 144 оценки

Релиз ремейка Silent Hill 2 всё ближе - разработчики добавили в Steam перевод достижений

AceTheKing
Новости

Один из внимательных пользователей заметил, что разработчики предстоящего ремейка Silent Hill 2 из Bloober Team сегодня обновили данные у игры в Steam и добавили перевод достижений на различные языки, в том числе русский. Это стало известно благодаря SteamDB.

Добавление перевода достижений может указывать на то, что релиз игры уже не за горами - пользователи всё больше склоняются к тому, что мексиканский ретейлер, указавший дату релиза игры 30 мая, был прав и игра может выйти уже в ближайшие месяцы.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

7
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
SULIK 712

релиз все ближе а мы еще не видели игру в нормальном виде

-3