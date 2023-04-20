Silent Hill 2 24.09.2001
9.2 988 оценок

Ремейк Silent Hill 2 может использовать запатентованную технологию Bloober Team

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R_Mor
Новости

Многие фанаты хорроров с нетерпением ждут от Bloober Team ремейка культовой Silent Hill 2, и в сообществе ходят разговоры о том, что разработчик может применить свою запатентованную технологию, как это было в The Medium.

Речь идет о технологии двойной реальности, впервые появившаяся в The Medium. Такая реакция последовала после того, как визуальный художник и создатель контента Rino опубликовал контрольный список всех вещей, которые могут сделать грядущий ремейк успешным. В одном из пунктов списка говорится, что Konami была "потрясена" концепцией игры от Bloober, что заставляет предположить, что это может быть связано с технологией двойной реальности студии. В пользу этого говорит тот факт, что минимальные характеристики на ПК кажутся "странно высокими" и почти соответствуют требованиям для The Medium.

Для тех, кто не знает, в The Medium 2021 года использовалась уникальная механика двойной реальности, которая в разные моменты сюжета позволяла разделить экран на два мира, существующих одновременно. Движения игрока имитируются в царстве духов, а игра требует от главного героя решения головоломок, используя эту систему двойной реальности. Следует отметить, что пока нет подтверждения, будет ли эта функция и в Silent Hill 2, но она может быть использована для демонстрации реальности других персонажей.

Помимо ремейка SH2, Bloober Team также работает над новой Layers of Fear, которая должна выйти где-то в 2023 году.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Roayal cat

Только не это. Пусть просто сделают, как было но с новой графикой.

7
ПетроНепетро
разделить экран на два мира, существующих одновременно...
Спойлер
5
Omnia Smirnow
Речь идет о технологии двойной реальности...

Двойная нагрузка на систему?

4
Mimpro

Всë верно)

0
Crevedk0

Культовая 1-я часть

3
Dikiy_Bill

Мне кажется, здесь это будет почти моментальный (или даже рандомный) переход из нашей реальности в альтернативную и обратно

1
Mimpro

Не, речь о подобной хрени

2
Janekste

Не вижу ничего здесь особенно технологичного. Сделали два мира, разделили экран, запустили одновременно на экране оба мира(фактически две версии одной игры). В чём технологичность? Я понять не могу. Патентовать такое, честное слово, позор. Как же раздражают все эти системы патентов... придумают идею и запрещают ею пользоваться всем остальным. Тормозят развитие. Одним словом жадность и алчность во всей красе. Сами ничего хорошего из идеи не сделали и другим не дают.

0