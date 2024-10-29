Ремейк Silent Hill 2 вскоре получит русскую озвучку

Ремейк Silent Hill 2 уже пользуется большим спросом у некоторых команд, что внесли свои предложения по неофициальной русификации звука в игре. И уже прямо сегодня в производстве находится как нейросетевая работа, так и работа профессиональных актеров озвучки.
Озвучке ремейка Silent Hill 2 - быть! Наши ребята уже приступают к записи, а техники подготавливают материалы из игры!
Прокомментировала свой анонс SHIZA Project. Многие могут узнать их по работе со многими аниме, а также по озвучке оригинального хоррора. А для ранней прослушки будущего русификатора звука был локализован релизный трейлер игры:
На текущий момент это вся предоставленная информация о русской озвучке от SHIZA Project.
Вы этого ждали. Мы этого ждали. Едва ли стоит лишний раз объяснять, что проектам с упором на ощущения и эмоциональный отклик просто необходима полная локализация, а мелькающие на экране субтитры отнюдь не способствуют погружению. Мы готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы возрождённая классика получила дубляж, который пройдёт сквозь века, но нам, безусловно, нужна ваша поддержка!
Именно таким образом студия GamesVoice объявила о сборе средств на русское озвучание ремейка игры Silent Hill 2. В ближайшее время появится демонстрация с примерами голосов.
Ответ студии на вопрос о сборе средств следующий:
Игра очень знаковая для индустрии, и мы хотим сделать всё, чтобы и дубляж она получила более чем достойный. У сборов нет дедлайна, и локализация выйдет в любом случае, но если отклик аудитории будет низким, возможно, нам придётся пойти при выборе актёров на некоторые компромиссы.
По заверению GamesVoice, при быстром и успешном закрытии сбора, производство займёт всего несколько месяцев.
На сегодняшний день это вся предоставленная информация от команд, что решили заняться неофициальной русской озвучкой.
Вообще не жду дубляж Шиза Проджект, увидев их озвучку оригинальной игры, я был, мягко говоря, удивлен. Это настолько плохая озвучка, что даже задаешься вопросом, кто выделил на это деньги. Вот серьезно лучше ждите от Геймс Войс озвучку. а для оригинальной игры рекомендую скачать озвучку Team Raccon. Там хотя бы люди старались.
второй раз этот симулятор дверей проходить не хочу
Уже пройдена, а так неплохо что хотят озвучить, может быть когда нибудь через долгое время захочу перепройти. Лучше всего когда официально озвучка на релизе выходит, а если нет то ждать любительскую не хочется, так как хочется поиграть сразу
ну кому как... например для меня подождать не проблема... так как без озвучки играть мне не интересно...
Очень хочется верить, что озвучки будут отличные! Она у меня как раз отложена была для прохождения на недельке - значит еще подожду, ничего страшного.
GamesVoice всегда отлично озвучивают игры, в них я даже не сомневаюсь
нейросети умеют говорить человеческим голосом, но пока что по эмоциональности они ещё недотягивают до актёров-людей... но всё же, для тех, кто не любит читать субтитры и предпочитает понимать речь на слух, даже такая озвучка будет лучше оригинала... но за всех я конечно же не говорю, я понимаю, что есть любители иностранных озвучек, но не мало и те, кто предпочтёт даже озвучку от нейросети, вместо иностранной, а уж если речь идёт о профессиональной озвучке актёрами... то тем более... если же вам нравится оригинальная озвучка, то вам же никто не запрещает играть в игру с ней, вам никто не заставляет качать и устанавливать русскую озвучку, просто не ставьте её и всё, а писать посты типа "зачем нужна русская озвучка, если есть русские субтитры... оригинал лучше передаёт атмосферу игры" итп итд, вот этого всего не нужно, это не для вас делают, так что просто проходите мимо...
ну... оригинальную Silent Hill 3 студия GamesVoice озвучила через 20 лет... 😀
да, да, пару месяцев, космический дед передает привет, те же самые заявления были, те же самые басни про сеню хелблейд, у одной озвучка растянулась на 5 лет, у космо деда, почти на 2 года...
Можно увидеть скрины где хелблейд или дедспейс обещают через пару месяцев ?
этот кал никакая озвучка не спасет от тотального уныния
Впритык непонятно зачем эт онадо. Оригинальный голос чем мешает? Я в Рагнароке не понял, зачем они столько людей нанимаи на озвучку, когда можно было оригинал сделать на норвежском и пустить субтитры.
что за бред ты только что высрал?
Врачааа!!!
"мелькающие на экране субтитры отнюдь не способствуют погружению"
лучше вообще озвучки не делать. никакие. а только сабы. немое кино будет. все будут просто рты открывать. всем миром будем сидеть и дружно читать сабы. классненько ведь ? не ?
и почему именно норвежский ?
хочешь сказать что Кратос, Афина (из первой части), Зевс разговаривали на норвежском ?
у тебя такая неприязнь именно к ру озвучке или в принципе ко всей ?