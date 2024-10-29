Ремейк Silent Hill 2 вскоре получит русскую озвучку

Ремейк Silent Hill 2 уже пользуется большим спросом у некоторых команд, что внесли свои предложения по неофициальной русификации звука в игре. И уже прямо сегодня в производстве находится как нейросетевая работа, так и работа профессиональных актеров озвучки.

Озвучке ремейка Silent Hill 2 - быть! Наши ребята уже приступают к записи, а техники подготавливают материалы из игры!

Прокомментировала свой анонс SHIZA Project. Многие могут узнать их по работе со многими аниме, а также по озвучке оригинального хоррора. А для ранней прослушки будущего русификатора звука был локализован релизный трейлер игры:

На текущий момент это вся предоставленная информация о русской озвучке от SHIZA Project.

Вы этого ждали. Мы этого ждали. Едва ли стоит лишний раз объяснять, что проектам с упором на ощущения и эмоциональный отклик просто необходима полная локализация, а мелькающие на экране субтитры отнюдь не способствуют погружению. Мы готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы возрождённая классика получила дубляж, который пройдёт сквозь века, но нам, безусловно, нужна ваша поддержка!

Именно таким образом студия GamesVoice объявила о сборе средств на русское озвучание ремейка игры Silent Hill 2. В ближайшее время появится демонстрация с примерами голосов.

Ответ студии на вопрос о сборе средств следующий:

Игра очень знаковая для индустрии, и мы хотим сделать всё, чтобы и дубляж она получила более чем достойный. У сборов нет дедлайна, и локализация выйдет в любом случае, но если отклик аудитории будет низким, возможно, нам придётся пойти при выборе актёров на некоторые компромиссы.

По заверению GamesVoice, при быстром и успешном закрытии сбора, производство займёт всего несколько месяцев.

На сегодняшний день это вся предоставленная информация от команд, что решили заняться неофициальной русской озвучкой.