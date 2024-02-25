Съемки перезапуска "Сайлент Хилл" официально завершились

Актер Джереми Ирвин («Боевой конь», «Нечисть») сообщил в соцсетях, что 23 февраля 2024 года закончились съемки фильма «Возвращение в Сайлент Хилл». Пока неизвестно, когда выйдет лента, но ожидается, что это произойдет уже в 2024 году, — в сообщении Ирвина указано, что картину покажут «скоро». Уже известно, что хоррор официально выпустят в российский прокат.

Сюжет фильма будет в целом основан на игре Silent Hill 2 и расскажет о возвращении в Сайлент Хилл Джеймса Сандерленда, который ищет свою возлюбленную. Кроме Ирвина, в ленте сыграют Ханна Эмили Андерсон («Пила 8», сериал «Судная ночь»), Ив Маклин («Бруклин», «Гнев человеческий»), Эмили Кардинг («Истории призраков») и другие.

Режиссером и сценаристом выступил Кристоф Ган — постановщик оригинальной экранизации «Сайлент Хилл». С предыдущими двумя адаптациями новый фильм связан не будет.