SHIZA Project озвучит оригинальную Silent Hill 2 на русском

SHIZA Project известна многим фанатам аниме как создатели любительской русской озвучки для "бесплатного домашнего ознакомительного просмотра". В этот раз коллектив решил взять необычную для них работу и озвучить целую видеоигру - их взор пал на Silent Hill 2. На данный момент команда представила пример озвучки с переводом вступительного ролика игры:

Не все фанаты оценили работу. Так, Виталий Казунов из IXBT сравнил озвучку с "атмосферой московских кальянных". SHIZA Project заявляют что слушают критику и будут в дальнейшем работать над улучшением озвучки.

Точная дата выхода русской озвучки Silent Hill 2 на данный момент ещё не объявлена, но авторы нацелены на эту весну.