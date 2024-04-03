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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 152 оценки

SHIZA Project озвучит оригинальную Silent Hill 2 на русском

Саня Цукино Усаги

SHIZA Project известна многим фанатам аниме как создатели любительской русской озвучки для "бесплатного домашнего ознакомительного просмотра". В этот раз коллектив решил взять необычную для них работу и озвучить целую видеоигру - их взор пал на Silent Hill 2. На данный момент команда представила пример озвучки с переводом вступительного ролика игры:

Не все фанаты оценили работу. Так, Виталий Казунов из IXBT сравнил озвучку с "атмосферой московских кальянных". SHIZA Project заявляют что слушают критику и будут в дальнейшем работать над улучшением озвучки.

Точная дата выхода русской озвучки Silent Hill 2 на данный момент ещё не объявлена, но авторы нацелены на эту весну.

2
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
bysaturn

Озвучка на демонстрации у них полный отстой. Для аниме норм, но не для такой игры.

5
Нейтан Дрейк

Да и аниме так себе они озвучивают. У Анилибрии лучше.

-1
Гомер11
Спойлер
4
PunksPlay

SHIZA сейчас уже далеко не та что раньше. Оттуда все старички ушли, а новички ужасные. Слушать больно. Кому такое понравится вообще? Просто зачем?

4
vertehwost

Не смейте, вам оригинальную Марию не переплюнуть вы только обрыгаете всё

2
Фейк Бобби Котика

Этот материал вызывает депрессию. Нельзя такую озвучку вообще в свет пускать!!

2
Саня Цукино Усаги

Жду озвучку Fist of the North Star: Lost Paradise от моры888...

1
XeNTRoN

Недавно вышла отличная озвучка Silent Hill 3.Жаль что эта студия не взялась за озвучку Silent Hill 2.

0