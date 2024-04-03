SHIZA Project озвучит оригинальную Silent Hill 2 на русском

SHIZA Project известна многим фанатам аниме как создатели любительской русской озвучки для "бесплатного домашнего ознакомительного просмотра". В этот раз коллектив решил взять необычную для них работу и озвучить целую видеоигру - их взор пал на Silent Hill 2. На данный момент команда представила пример озвучки с переводом вступительного ролика игры:
Не все фанаты оценили работу. Так, Виталий Казунов из IXBT сравнил озвучку с "атмосферой московских кальянных". SHIZA Project заявляют что слушают критику и будут в дальнейшем работать над улучшением озвучки.
Точная дата выхода русской озвучки Silent Hill 2 на данный момент ещё не объявлена, но авторы нацелены на эту весну.
Озвучка на демонстрации у них полный отстой. Для аниме норм, но не для такой игры.
Да и аниме так себе они озвучивают. У Анилибрии лучше.
SHIZA сейчас уже далеко не та что раньше. Оттуда все старички ушли, а новички ужасные. Слушать больно. Кому такое понравится вообще? Просто зачем?
Не смейте, вам оригинальную Марию не переплюнуть вы только обрыгаете всё
Этот материал вызывает депрессию. Нельзя такую озвучку вообще в свет пускать!!
Жду озвучку Fist of the North Star: Lost Paradise от моры888...
Недавно вышла отличная озвучка Silent Hill 3.Жаль что эта студия не взялась за озвучку Silent Hill 2.