Silent Hill 2 Remake обеспечил Bloober Team рекордную прибыль

Польская студия Bloober Team подвела итоги 2024 года и отчиталась о внушительных финансовых результатах. Общий доход составил 89 миллионов злотых (примерно $23,7 млн), а чистая прибыль увеличилась на 680% по сравнению с предыдущим годом.

Ключевым фактором успеха стал ремейк Silent Hill 2, разошедшийся тиражом 2 миллиона копий всего за три месяца. Руководство отмечает, что такие показатели стали возможны благодаря выверенной стратегии, выходу на новые направления и усилению издательского направления.

В 2025 году студия нацелена на выпуск Cronos: The New Dawn — своего самого масштабного проекта, научно-фантастического хоррора с элементами выживания, который Bloober Team издаст самостоятельно. Студия также работает над несколькими новыми IP, а их анонсы ожидаются в ближайшие месяцы.