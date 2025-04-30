Silent Hill 2 Remake обеспечил Bloober Team рекордную прибыль

Польская студия Bloober Team подвела итоги 2024 года и отчиталась о внушительных финансовых результатах. Общий доход составил 89 миллионов злотых (примерно $23,7 млн), а чистая прибыль увеличилась на 680% по сравнению с предыдущим годом.
Ключевым фактором успеха стал ремейк Silent Hill 2, разошедшийся тиражом 2 миллиона копий всего за три месяца. Руководство отмечает, что такие показатели стали возможны благодаря выверенной стратегии, выходу на новые направления и усилению издательского направления.
В 2025 году студия нацелена на выпуск Cronos: The New Dawn — своего самого масштабного проекта, научно-фантастического хоррора с элементами выживания, который Bloober Team издаст самостоятельно. Студия также работает над несколькими новыми IP, а их анонсы ожидаются в ближайшие месяцы.
Гениально! Вместо того чтобы срочно пилить многими ожидаемый римейк первой части пока так горячо и делать дополнение для сх2 чтобы ажиотаж не спадал они занялись никому не всравшимся клоном дед спейса. Польская логика крайне своеобразна...
Начал бы делать ремейк сайлента - кричали бы какого хера не делают новые игры, а наживаются на ремейках старья!
Никто б не кричал в здравом уме. Все знают что блуберы не умеют делать свои игры.
Уже был ремейк на первую часть (кавер-версия, с подачей сюжета по законам западной драматургии, без японской дичи)
Не римейк а переосмысление. Проект был самобытный но с культовым статусом первой части и рядом не валялся.
игра крутая!
Игра очень понравилась! Как фанат серии со 2 части оригинала могу сказать, что у них действительно получилось воссоздать казалось бы неповторимый оригинал с его атмосферой.
ну и правильно было решением игру выпустить в начале октября.
Игра супер, с удовольствием прохожу второй раз
И новый живой клон Dead Space хорошо и Silent Hill 1 хорошо...
оправдано // Mikhail Tsyganov
Шикарная игра. Блуберы молодцы! // Владимир Мурадян
SH origins и SH 1, 3, 4 хотелось бы ремейки, но это придется долго ждать, но надежда все же есть, ведь вторая часть хорошо продалась и хорошо получилась, не растеряла атмосферу! Так что будем ждать. 😉🙂
ещё б 1 часть // Вкборг Разумный
Молодцы. Восхитительный римейк. Пусть теперь первый перелопатят так же и будет просто супер.
Молодцы ребята из Блубертим, шикарный ремейк сделали, прошёл его на Платину.