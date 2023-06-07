Создатели Silent Hill 2 восстановили информацию о размере игры ©

Разработчики из Bloober Team готовятся к скорому выходу игры Layers of Fear, но наибольшее внимание, пожалуй, привлекает их следующий проект. Ремейк культовой Silent Hill 2 все еще остается некой загадкой, но активность разработчиков в Steam может свидетельствовать о скорой презентации.

После первого анонса на тему новой версии Silent Hill 2 воцарилось почти гробовое молчание, разработчики не осмеливались раскрыть даже крупицу тайны. Хотя, вероятно, нам придется еще немного подождать до появления реальных кадров и геймплея, похоже, что работа за кулисами идет полным ходом. Недавно страница игры в Steam даже претерпела некоторые изменения.

Зоркие глаза интернет-пользователей заметили, что разработчики в очередной раз добавили информацию о размере игры. Согласно описанию, Silent Hill 2 потребует 50 Гб места на жестком диске, что примерно соответствует размеру установочных файлов. Это несколько меньше, чем впечатляющий и совсем не короткий ремейк Resident Evil 4, который занимает около 60 Гб.

Стоит отметить, что все эти детали были доступны на сайте Steam вскоре после анонса игры, после чего были удалены, а затем появились вновь с добавлением упоминания о поддержке DLSS. Появление новой информации о продукте может также указывать на возможность более широкой презентации игры в ближайшем будущем. Возможно, это произойдет в сентябре во время Fear Fest, организованного дочерней компанией Bloober Team.