Утечка: Silent Hill 2 доберётся до Xbox Series 21 ноября

Утечка предполагаемой даты выхода ремейка Silent Hill 2 на Xbox Series X/S указывает на то, что игра выйдет 21 ноября 2025 года. Дата выхода хоррора на Xbox, по-видимому, была непреднамеренно раскрыта самой Microsoft.

Как заметил TrueAchievements, игра появилась в Microsoft Store с указанной выше датой выхода, но без каких-либо указаний на то, что она будет доступна в Xbox Play Anywhere. К сожалению, в описании игры в магазине также не было никакого упоминания о дополнении Born from a Wish. С тех пор описание игры в Microsoft Store было удалено.

Хотя многие слухи и утечки оказываются правдой, те, что исходят непосредственно от официальных платформ цифровой дистрибуции, как правило, более достоверны. Другие недавние сообщения указывали на то, что игра получила рейтинг ESRB для Xbox ещё в конце октября 2025 года.