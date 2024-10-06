В сети появились достижения ремейка Silent Hill 2

Всего игроков ожидает 44 трофея. Больше половины трофеев Silent Hill 2 можно получить за первое прохождение по сюжету и если заранее знать, что нужно сделать для получения некоторых.



К таким трофеям относятся:

Провести на озере Толука 10 минут

Взаимодействовать с хлебом

Найти бензопилу

Забить 50 врагов ногами

Убить 75 врагов огнестрельным оружием

Убить 75 врагов оружием ближнего боя

50 раз попробовать открыть запертую дверь

Разбить 50 окон

В ремейке, как и в оригинале предусмотрено 6 концовок. Для получения платины придётся посмотреть их все. Однако, если уже подумываете об использовании облачных сохранений PS Plus, то спешим огорчить.



Основные три концовки требуют определённого стиля игры, знания того, что нужно и что не нужно делать. Также одна из дополнительных концовок требует прохождения игры, а другая потребует открыть для начала три основных финала.



Далее игрокам потребуется пройти игру в режиме «Новая Игра+».



Также за одно прохождение придётся:

Найти все странные фото за одно прохождение

Найти все записки за одно прохождение

Увидеть все сцены из прошлого за одно прохождение

Помимо этого ещё предстоит:

Пройти игру менее чем за 10 часов

Пройти игру, не убивая врагов огнестрельным оружием

Пройти игру, не пользуясь радиоприемником

Итог: для получения платины готовьтесь как минимум к шести-семи прохождениям игры. Но есть большой плюс — нет достижения за уровень сложности. Поэтому повторные прохождения можно запускать на минимальной сложности.



Выход игры запланирован на 8 октября. Для предзаказавших делюкс-издание доступ к игре откроется уже 6 октября. Вес игры на PS5 составит чуть больше 50 Гб.