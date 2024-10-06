В сети появились достижения ремейка Silent Hill 2

Всего игроков ожидает 44 трофея. Больше половины трофеев Silent Hill 2 можно получить за первое прохождение по сюжету и если заранее знать, что нужно сделать для получения некоторых.
К таким трофеям относятся:
- Провести на озере Толука 10 минут
- Взаимодействовать с хлебом
- Найти бензопилу
- Забить 50 врагов ногами
- Убить 75 врагов огнестрельным оружием
- Убить 75 врагов оружием ближнего боя
- 50 раз попробовать открыть запертую дверь
- Разбить 50 окон
В ремейке, как и в оригинале предусмотрено 6 концовок. Для получения платины придётся посмотреть их все. Однако, если уже подумываете об использовании облачных сохранений PS Plus, то спешим огорчить.
Основные три концовки требуют определённого стиля игры, знания того, что нужно и что не нужно делать. Также одна из дополнительных концовок требует прохождения игры, а другая потребует открыть для начала три основных финала.
Далее игрокам потребуется пройти игру в режиме «Новая Игра+».
Также за одно прохождение придётся:
- Найти все странные фото за одно прохождение
- Найти все записки за одно прохождение
- Увидеть все сцены из прошлого за одно прохождение
Помимо этого ещё предстоит:
- Пройти игру менее чем за 10 часов
- Пройти игру, не убивая врагов огнестрельным оружием
- Пройти игру, не пользуясь радиоприемником
Итог: для получения платины готовьтесь как минимум к шести-семи прохождениям игры. Но есть большой плюс — нет достижения за уровень сложности. Поэтому повторные прохождения можно запускать на минимальной сложности.
Выход игры запланирован на 8 октября. Для предзаказавших делюкс-издание доступ к игре откроется уже 6 октября. Вес игры на PS5 составит чуть больше 50 Гб.
Это игра заслуживает получения платины в ней
При чем тут это вообще, если условия для достижения бредовее, зачем на это тратил своё время?
Немножко не понял формулировки вопроса
Но если игра нравится почему бы не выбить платину в ней, особенно в этом жанре где серьезное прохождение только одно, а дальше ты просто развлекаешься используя бонусные предметы и костюмы.
Это ж не просто безмозглый гринд вопросиков на карте.
Но было бы интереснее если бы были модификаторы как в резиках: невидимые враги, неубиваемый преследователь и т.д
Шедевры в наше время редко выходят!Но эта игра стоит каждой копейки!
Для предзаказа в зелёном магазине - уже доступно и уже валяется.
Оригинал прошёл, а ради графона не хочется качать. Этот ремейк для тех кто не играл в оригинал.
и для тех кто хочет испытать новое. в игре многое чё поменяли. даже если пришёл оригинал игра удивит и не раз. а это много стоит
еще бы они не появились, - стримеры со вчерашнего вечера уже играют, наверняка уже некоторые прошли на данный момент
Игра сейчас ТОП 3 в тройке лидеров продаж Стим. (а отзывы пока что близки к "крайне положительным")
Так что, если я скачаю и опробую - думаю Блуберы не обидятся :))
p.s Если очень понравится, то обязательно куплю и поддержу их труд
Кстати концовок в игре 8, две новые добавили в этом ремейке.
Кстати от продажи игры может зависеть будущие серии
Либо будут хорошие продажи и будут другие ремейки
Либо продажи будут низки и на ремейки а уж тем более какие то новые части надеяться не стоит
Так что если игра действительно понравилась то можно и купить найти способ как и купить
и? Ну появилась она на торренте и что с того? ее можно там попробовать а если понравится то и купить игру в стиме способ всегда найдется тем самым поддержав серию на дальнейший выход ремейков 1 3 и 4 части
В РФ игра как бы не доступна. С какой стати я должен искать другие способы покупать? Это раз!
Если продажи будут низкими что, справедливо, т.к. эта игра нишевая, чем Resident Evil и в продаже не доступны в РФ. Это два!
Пираты в любом случае купят всё равно, если им понравится и/или проверят у себя пк.
И есть пираты, которые никогда не купят, что не влияет на продажи. Это три!
Так что иди в туман со своим высером.
с Resident Evil сравнивать не надо это хоть и хорроры но все же разного под-жанра
Resident Evil это Хоррор с выживанием
Silent Hill это Психологический хоррор
Это разные вещи
Вот именно! Поэтому нишевый жанр у SH.
Почему на PS5 игра весит 50+ ГБ (судя из статьи), а на PC 30+ ГБ ?
И смысл данной информации, игра на дисках уже 3 дня как доступная.
- менее чем за 10 часов
мда, не то что менее 4 часов на S+ в Новой игре Resident 4 Remake)
годные достижения, хотя хардкорные так же есть.