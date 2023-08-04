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Silent Hill: Ascension 2023 г.
6.6 27 оценок

В сеть попали подробности интерактивного сериала Silent Hill: Ascension

Simple Jack
Новости

Создатели интерактивного сериала Silent Hill: Ascension дали интервью порталу GamingBolt, где поделились информацией о предстоящем проекте:

  • Игроков ждет настоящий "интерактивный сериал", в котором им предстоит принимать решения в течение не менее суток. Если кто-то не успел проголосовать прямо во время просмотра, он сможет это сделать после просмотра записи.
  • Голосование в игре будет отличаться от подобных решений в других проектах. Ascension предложит игрокам головоломки, секции с быстрым временем реакции и многое другое.
  • Каждая сюжетная линия влияет на судьбу героев, предоставляя игрокам две-три развилки. Судьба будет иметь три состояния: "искупление", "страдание" и "проклятие". Эти статусы играют важную роль в общей истории проекта.
  • Общее количество концовок в игре может превысить сотню и игроки смогут даже спасти всех героев. Но разработчики считают, что вероятность этого очень низкая, и мало кто будет голосовать исключительно за такие варианты.
  • За сценарий проекта отвечают бывшие сотрудники Telltale Games, Pixar и Riot Games. К игре приложил свою творческую консультацию Энтони Джонстон - писатель, работавший над Dead Space и Resident Evil Village.
  • Новые эпизоды игры будут выходить каждый день, и после завершения сюжетной арки игроки смогут увидеть все альтернативные вариации событий.
  • В проекте будут присутствовать микротранзакции, но пока неизвестно, как они будут реализованы.

Релиз Silent Hill: Ascension запланирован на текущий 2023 год.

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Silent Hill: Ascension
2023 г.
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mad_cloud

Объясняют красиво посмотрим на реализацию

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