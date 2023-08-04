В сеть попали подробности интерактивного сериала Silent Hill: Ascension

Создатели интерактивного сериала Silent Hill: Ascension дали интервью порталу GamingBolt, где поделились информацией о предстоящем проекте:
- Игроков ждет настоящий "интерактивный сериал", в котором им предстоит принимать решения в течение не менее суток. Если кто-то не успел проголосовать прямо во время просмотра, он сможет это сделать после просмотра записи.
- Голосование в игре будет отличаться от подобных решений в других проектах. Ascension предложит игрокам головоломки, секции с быстрым временем реакции и многое другое.
- Каждая сюжетная линия влияет на судьбу героев, предоставляя игрокам две-три развилки. Судьба будет иметь три состояния: "искупление", "страдание" и "проклятие". Эти статусы играют важную роль в общей истории проекта.
- Общее количество концовок в игре может превысить сотню и игроки смогут даже спасти всех героев. Но разработчики считают, что вероятность этого очень низкая, и мало кто будет голосовать исключительно за такие варианты.
- За сценарий проекта отвечают бывшие сотрудники Telltale Games, Pixar и Riot Games. К игре приложил свою творческую консультацию Энтони Джонстон - писатель, работавший над Dead Space и Resident Evil Village.
- Новые эпизоды игры будут выходить каждый день, и после завершения сюжетной арки игроки смогут увидеть все альтернативные вариации событий.
- В проекте будут присутствовать микротранзакции, но пока неизвестно, как они будут реализованы.
Релиз Silent Hill: Ascension запланирован на текущий 2023 год.
Объясняют красиво посмотрим на реализацию