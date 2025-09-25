Пользователи нашли, как можно исправить вылеты в Silent Hill f

Многие пользователи NVIDIA столкнулись с вылетами Silent Hill f. Если вы не можете запустить игру из-за сбоев UE5, вы можете воспользоваться этим обходным путём.
Silent Hill f использует Unreal Engine 5 и сталкивается с теми же проблемами с вылетом, что и Borderlands 4. Эти проблемы со сбоями возникают только на видеокартах NVIDIA.
Решение простое. Если игра вылетает при запуске или загрузке сохранения, вам просто нужно переустановить драйвер. После этого вы сможете играть. Однако после двух-трёх перезагрузок сбои возвращаются. В этом случае придётся снова переустанавливать драйверы.
Некоторые предлагают отключить аппаратное ускорение GPU в Windows. Однако, DLSS Frame Gen требует аппаратного ускорения GPU. Поэтому, если вы отключите его, вы не сможете использовать DLSS Frame Gen ни в одной другой игре.
Забыть про вылеты, выкинуть нахрен ПК и уехать куда нибудь в Аргахтах...
У меня на АМД были вылеты, наверное, видеопамяти не хватало, понизил настройки, и стало нормально.
Исправлять должны только рукожопые разрабы.
достаточно после каждого вылета переустановить шiNдоws
А ведь до сих пор есть люди которые думают ,что Урина5 это классный движок и защищают его ,называя проблемы пользователей криворукостью и сетуя на слабое железо. Вот, пример где на одном движке одни и те же проблемы в разных играх. Какое же дерьмо сделали Эпики.
Нету никаких вылетов, кто этот бред придумал
вот мафия олд кантри вылетала как сучка по кд, каждый час, за 11 часов раз10 вылетела, тут пока всё норм