Пользователи нашли, как можно исправить вылеты в Silent Hill f

Многие пользователи NVIDIA столкнулись с вылетами Silent Hill f. Если вы не можете запустить игру из-за сбоев UE5, вы можете воспользоваться этим обходным путём.

Silent Hill f использует Unreal Engine 5 и сталкивается с теми же проблемами с вылетом, что и Borderlands 4. Эти проблемы со сбоями возникают только на видеокартах NVIDIA.

Решение простое. Если игра вылетает при запуске или загрузке сохранения, вам просто нужно переустановить драйвер. После этого вы сможете играть. Однако после двух-трёх перезагрузок сбои возвращаются. В этом случае придётся снова переустанавливать драйверы.

Некоторые предлагают отключить аппаратное ускорение GPU в Windows. Однако, DLSS Frame Gen требует аппаратного ускорения GPU. Поэтому, если вы отключите его, вы не сможете использовать DLSS Frame Gen ни в одной другой игре.