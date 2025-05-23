Разработчики поделятся подробностями о Silent Hill f 4 июля

Хотя Konami и NeoBards Entertainment еще не объявили дату выхода Silent Hill f, более подробная информация, похоже, появится довольно скоро. AnimeExpo анонсировала панель «Unmasking Silent Hill f» на 4 июля с участием продюсера серии Мотои Окамото, сценариста Ryukishi07 и композитора Акиры Ямаоки.

Подробности панели еще предстоит узнать, и хотя на ней может просто обсуждаться закулисная разработка, может быть показан даже новый игровой процесс. Объявление даты выхода кажется маловероятным, но время покажет.

Silent Hill f находится в разработке для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. В отличие от предыдущих игр, история разворачивается в 1960-х годах в вымышленном японском городе под названием Эбисугаока. Игроки управляют Симидзу Хинако, которая борется с общественным давлением, когда появляется предательский туман и переносит ее на другую сторону.

Хотя это следующая основная игра в серии, Konami недавно пояснила, что Silent Hill f — это «совершенно новая игра», которая существует «независимо от серии».