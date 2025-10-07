Silent Hill f вышла в GOG без DRM

Культовая серия возвращается с новой частью. Silent Hill f вышла на платформе GOG, где она доступна без DRM и навсегда хранится в библиотеке игрока.
Эта новая часть легендарной серии от Konami переносит франшизу Silent Hill в совершенно новую эру, оставаясь верной её психологическим основам. Silent Hill развивает темы страха, эмоций и человеческой природы, которые определяли серию на протяжении десятилетий, одновременно предлагая новый подход к повествованию и эстетике ужасов.
В анонсе GOG подчёркивается, что это «продолжение наследия и напоминание о том, что истинный ужас никогда не исчезает — он просто ждёт в тумане». Игра уже доступна для покупки, и благодаря политике DRM GOG игроки могут скачать её и сохранить навсегда.
Обратите внимание, что дополнения «Костюм Розового Кролика» и «Бонусный артбук» в настоящее время доступны только через GOG GALAXY. Мы знаем об этой проблеме и работаем над её решением, чтобы обеспечить полный офлайн-доступ к этим дополнениям в ближайшие дни. Приносим извинения за возможные неудобства.
