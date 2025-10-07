ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
7.7 718 оценок

Silent Hill f вышла в GOG без DRM

monk70 monk70

Культовая серия возвращается с новой частью. Silent Hill f вышла на платформе GOG, где она доступна без DRM и навсегда хранится в библиотеке игрока.

Эта новая часть легендарной серии от Konami переносит франшизу Silent Hill в совершенно новую эру, оставаясь верной её психологическим основам. Silent Hill развивает темы страха, эмоций и человеческой природы, которые определяли серию на протяжении десятилетий, одновременно предлагая новый подход к повествованию и эстетике ужасов.

В анонсе GOG подчёркивается, что это «продолжение наследия и напоминание о том, что истинный ужас никогда не исчезает — он просто ждёт в тумане». Игра уже доступна для покупки, и благодаря политике DRM GOG игроки могут скачать её и сохранить навсегда.

Обратите внимание, что дополнения «Костюм Розового Кролика» и «Бонусный артбук» в настоящее время доступны только через GOG GALAXY. Мы знаем об этой проблеме и работаем над её решением, чтобы обеспечить полный офлайн-доступ к этим дополнениям в ближайшие дни. Приносим извинения за возможные неудобства.
Искусственный интеллeкт
и оказалась никому не нужна...

В анонсе GOG подчёркивается, что это «продолжение наследия

эта игра вообще не имеет никакого отношения к Silent Hill. абсолютно! это тупое повесточное дерьмище

Комментарий удален
Allexandrr MistaSpider

Отрицательны отзывов не меньше, но такие как ты их не читают. Некоторое стадо людей как фанатики ифонов, им насри на голову и скажи, что это фишка и так лучше - они будут довольны.

MistaSpider Allexandrr

Не меньше? зайди в стим, на метакритик, на опенкритик и посмотри соотношение плохих и хороших отзывов от пользователей.

InspiringEben

Это не игра - это silent kall f (fucking shit). Для тех ну кому просто больше не во что играть или типов типа Казунова, которым явно заплатили.

G-1

Назови они ее просто f, люди бы визжали от восторга и просили чтобы эта команда сделала новый сайлент хилл или сайрен. А так сайлент хилл там притянут за такие уши, что с таким же успехом можно и сафферинг притянуть

Barrie Butsers

Ого ты вспомнил, The Suffering, отличная игра кстати, вот её ремейк я бы хотел заценить

Din Printer Barrie Butsers

Вот, вот. Ремейка The Suffering действительно не хватает. Это была моя любимая игра на ps 2. Вторую часть на ps 2 я так и не нашёл в те времена, а нашёл её потом на пк, но графика там очень плохая была. Пытался поиграть, но не смог. Получается, отвык от подобной графики. По моему это был 2015-2017 год.

vertehwost

Если бы её назвали f её бы ни кто не заметил

Haliburton

И ? на трекер давно есть

Только наивные 🤡 покупают игры у корпы

zangx

ох уж эти анимешники, "проникаются" "культурой" и "атмосферой" японаский народа. Калище а не игра, даже бл*ть 10$ не стоит.

Длинный ник чтобы не запо

100% гуано.
И сюжет такое же гуано.

Rio17

Да хоть мёдом пускай мажут хреновый продукт а не игра

DeadRemix

К чему вообще в заголовке писать "без DRM" ,во первых в гоге все игры без DRM, во вторых она и в стиме без DRM

SexualHarassmentPanda

Если она в стиме без защиты , то скачай клиент. Закину на флешку/жосткий диск - принеси другу и попробуй с его компа запустить. Потом расскажешь как прошло

Длинный ник чтобы не запо SexualHarassmentPanda

Стим по другому защищает игры от копирования.
Эту защиту обходят, в торренты выкладывают.
DRM же , если он есть, будет в стиме как 2я защита от копирования.

GayFish

Silent Hill Downpour 13 года, которую поляки делили в разы лучше, хотя Downpour поливали грязью на релизе, и там совершенно нет атмосферы первых игр, но она хотя бы играется нормально, в отличии от новой части.

