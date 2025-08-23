ЧАТ ИГРЫ
Silent Hill f 25.09.2025
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
8.3 202 оценки

В сети показали полную карту Silent Hill f

monk70 monk70

До сих пор игроки лишь мельком видели карту Silent Hill f, несмотря на то, что Konami и разработчик NeoBards Entertainment демонстрируют всё больше деталей своей предстоящей хоррор-игры. Карты давно стали неотъемлемой частью серии, с самой первой игры, помогая ориентироваться на туманных улицах и искать, где можно найти следующую подсказку. Теперь PCGamesN получил, похоже, самую подробную версию мира новой игры.

Несколько предыдущих, пусть и ограниченных, фрагментов уже появлялись в предварительных обзорах, но промо-карта, предоставленная PCGamesN в рамках специального набора Gamescom, похоже, демонстрирует наиболее полное представление об извилистых дорогах, строениях и окружении новой игры.

Полностью карта представлена ​​ниже. Конечно, нет гарантии, что это будет полный мир или что это будет идеально точное отображение улиц и троп, по которым будет бродить Хинако, но это, безусловно, прекрасное воплощение. В центре деревни есть несколько прилегающих зон, а затем, по мере продвижения в лес, дорога становится всё более извилистой.

GayFish

Вместо линейного психологического хоррора будет соулс боевка с собиранием разного лута во всех уголках карты. В успех игры не верится, в лучшем случае в будущем выпустят еще пару ремейков первых игр от Блумберов.

8
Авраам Линкольн

Так эту игру, если я не ошибаюсь, делают китайцы по заказу от японцев. А китайцы, кроме как копировать сосалики, больше ничего и не умеют. Вон на недавнем Геймскоме показали 100500 игр от них и 80% это сосалики, а остальные 20% это гача-сосалики. Поэтому ничего удивительного, что даже в Сайлент Хилл они засунули боевку из сосаликов. Странно другое, то что они не засунули туда гачу. Хотя ещё не поздно. До релиза ещё есть время.

1
Alarmsy

Не плачь

3
Razyobchenko Авраам Линкольн

Корейцы*

1
Роман45554

она че с открытым миром что ли?

2
Razyobchenko

Даже если разраб е*анётся окончательно и будет так, то главное, чтобы не "Ubisoft представляет". Иначе, получим SILENT CRY или ASSASSIN'S HILL.

2
CRAZY rock GAME Razyobchenko

У Ubisoft и своих сейчас проблем хватает

1
Razyobchenko CRAZY rock GAME

Я имел в виду открытый мир формата "Ubisoft представляет". Сделать его могут не только Ubisoft.

Neko-Aheron

Ну, карта не очень большая… но мир скорее всего будет меняться по ходу игры.

1
JackBV

Для Silent Hill раскрытие карты является жирным спойлером , людей надо за такое хлыстом по жопе пороть.

1