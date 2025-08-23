В сети показали полную карту Silent Hill f

До сих пор игроки лишь мельком видели карту Silent Hill f, несмотря на то, что Konami и разработчик NeoBards Entertainment демонстрируют всё больше деталей своей предстоящей хоррор-игры. Карты давно стали неотъемлемой частью серии, с самой первой игры, помогая ориентироваться на туманных улицах и искать, где можно найти следующую подсказку. Теперь PCGamesN получил, похоже, самую подробную версию мира новой игры.

Несколько предыдущих, пусть и ограниченных, фрагментов уже появлялись в предварительных обзорах, но промо-карта, предоставленная PCGamesN в рамках специального набора Gamescom, похоже, демонстрирует наиболее полное представление об извилистых дорогах, строениях и окружении новой игры.

Полностью карта представлена ​​ниже. Конечно, нет гарантии, что это будет полный мир или что это будет идеально точное отображение улиц и троп, по которым будет бродить Хинако, но это, безусловно, прекрасное воплощение. В центре деревни есть несколько прилегающих зон, а затем, по мере продвижения в лес, дорога становится всё более извилистой.