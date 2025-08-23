В сети показали полную карту Silent Hill f

До сих пор игроки лишь мельком видели карту Silent Hill f, несмотря на то, что Konami и разработчик NeoBards Entertainment демонстрируют всё больше деталей своей предстоящей хоррор-игры. Карты давно стали неотъемлемой частью серии, с самой первой игры, помогая ориентироваться на туманных улицах и искать, где можно найти следующую подсказку. Теперь PCGamesN получил, похоже, самую подробную версию мира новой игры.
Несколько предыдущих, пусть и ограниченных, фрагментов уже появлялись в предварительных обзорах, но промо-карта, предоставленная PCGamesN в рамках специального набора Gamescom, похоже, демонстрирует наиболее полное представление об извилистых дорогах, строениях и окружении новой игры.
Полностью карта представлена ниже. Конечно, нет гарантии, что это будет полный мир или что это будет идеально точное отображение улиц и троп, по которым будет бродить Хинако, но это, безусловно, прекрасное воплощение. В центре деревни есть несколько прилегающих зон, а затем, по мере продвижения в лес, дорога становится всё более извилистой.
Вместо линейного психологического хоррора будет соулс боевка с собиранием разного лута во всех уголках карты. В успех игры не верится, в лучшем случае в будущем выпустят еще пару ремейков первых игр от Блумберов.
Так эту игру, если я не ошибаюсь, делают китайцы по заказу от японцев. А китайцы, кроме как копировать сосалики, больше ничего и не умеют. Вон на недавнем Геймскоме показали 100500 игр от них и 80% это сосалики, а остальные 20% это гача-сосалики. Поэтому ничего удивительного, что даже в Сайлент Хилл они засунули боевку из сосаликов. Странно другое, то что они не засунули туда гачу. Хотя ещё не поздно. До релиза ещё есть время.
Не плачь
Корейцы*
она че с открытым миром что ли?
Даже если разраб е*анётся окончательно и будет так, то главное, чтобы не "Ubisoft представляет". Иначе, получим SILENT CRY или ASSASSIN'S HILL.
У Ubisoft и своих сейчас проблем хватает
Я имел в виду открытый мир формата "Ubisoft представляет". Сделать его могут не только Ubisoft.
Ну, карта не очень большая… но мир скорее всего будет меняться по ходу игры.
Для Silent Hill раскрытие карты является жирным спойлером , людей надо за такое хлыстом по жопе пороть.