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Silent Hill: The Short Message 31.01.2024
Выживание, Ужасы
3.7 3 оценки

Слух: на SoP будет анонсирована и выпущена Silent Hill: The Short Message, а Silent Hill 2 получит трейлер и дату релиза

AceTheKing

Презентация State of Play официально состоится уже 1 февраля в 01:00 по московскому времени. Несмотря на многочисленные слухи касательно того, какие игры будут представлены в ходе презентации, один из инсайдеров утверждает, что в сеть утек не весь список игр.

По словам инсайдера Dusk Golem, который неоднократно делился правдивой информацией касательно серии Resident Evil, он уверен, что для предстоящей State of Play припасен сюрприз в духе прошлогоднего Hi-Fi RUSH от Microsoft: на презентации будет анонсирована и сразу выпущена загадочная Silent Hill: The Short Message, о которой ходят слухи уже не один год.

Кроме того, Konami покажет трейлер ремейка Silent Hill 2, а так же озвучит дату релиза игры. Ошибается инсайдер или нет - станет ясно уже совсем скоро.

33
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
CrispSundew

Мне вчера приснилось, что Dusk Golem это 4de, и анонса не будет....

9
Punisher1

🤣🤣

3
Fad454

Так 4де не будет стримить, поэтому и анонсов не будет))

2
Герман Хоффер

давно пора

5
AlluringJake

Пусть покажут геймплей а не просто кинематографический ролик, нужно понять как Ремейк будет играться.

5
Нейтан Дрейк

Даск Голем Бадборн уже раз десять ванговал.

2
KnDiman

Надеюсь Silent Hill 2 выйдет достаточно скоро, а Silent Hill: The Short Message не окажется такой же фигнёй как недавняя Silent Hill: Ascension, если конечно все инсайды правдивы.

2
Александр Назарко
один из инсайдеров утверждает, что в сеть утек не весь список игр.

Тут не нужно быть инсайдером. Сони обещала 15+ игр. В списке и 10 вроде нет

1
Mahmud Abaljizar

По поводу резидент и сайлент, голема ещё не разу не ошибался. Так что будет трейлер и дата однозначно

0
Юрка Петькин

Даск голем пи...бол редкостный,но вероятность анонса высока

0