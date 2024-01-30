Слух: на SoP будет анонсирована и выпущена Silent Hill: The Short Message, а Silent Hill 2 получит трейлер и дату релиза

Презентация State of Play официально состоится уже 1 февраля в 01:00 по московскому времени. Несмотря на многочисленные слухи касательно того, какие игры будут представлены в ходе презентации, один из инсайдеров утверждает, что в сеть утек не весь список игр.

По словам инсайдера Dusk Golem, который неоднократно делился правдивой информацией касательно серии Resident Evil, он уверен, что для предстоящей State of Play припасен сюрприз в духе прошлогоднего Hi-Fi RUSH от Microsoft: на презентации будет анонсирована и сразу выпущена загадочная Silent Hill: The Short Message, о которой ходят слухи уже не один год.

Кроме того, Konami покажет трейлер ремейка Silent Hill 2, а так же озвучит дату релиза игры. Ошибается инсайдер или нет - станет ясно уже совсем скоро.