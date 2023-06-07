Annapurna Interactive что-то тизерит, возможно, Silent Hill Townfall ©

На официальной странице Annapurna Interactive твиттере появилось новое загадочное изображение, которое, похоже, предвещает появление важных новостей, касающихся известного издательства, специализирующегося на инди-играх или играх, находящихся в производстве под его лейблом.



Сообщение довольно необычно: в нем упоминаются некоторые опции, которые, гипотетически, могут быть установлены для видео, загружаемого на YouTube или на стрим. В частности, видимость установлена на "частный", а для доступа к контенту нет никаких "ограничений". Что же это может означать? В комментариях пользователи высказывают различные гипотезы, но многие, похоже, думают об одном и том же: о возможном скором появлении новостей о Silent Hill Townfall, одном из новых эпизодов серии игр Konami, находящейся сейчас в разработке, спродюсированной Annapurna и разработанной No Code.

Вскоре после анонса в октябре 2022 года Silent Hill Townfall был потерян из виду, и информации о проекте по-прежнему очень мало. Учитывая, что всего несколько дней назад был показан трейлер к Silent Hill Ascension, нельзя исключать, что в ближайшем будущем мало-помалу могут появиться и другие игры по Silent Hill, находящиеся в производстве, в том числе и Townfall.



Однако есть и те, кто предполагает скорый анонс новой выставки Annapurna Interactive Showcase после тех, что состоялись в 2022 и 2021 годах, на которой компания готова рассказать о своих планах на будущее, а также об обновлениях уже известных игр. На данный момент остается только ждать новых подробностей от издателя, возможно, уже в ближайшие несколько дней.