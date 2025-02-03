EA признала неудачный запуск переизданий The Sims и обещает исправления

EA наконец-то прокомментировала проблемы с недавними переизданиями The Sims и The Sims 2. В компании подтвердили, что в курсе многочисленных жалоб игроков и сейчас разбираются с ними. Правда, ничего конкретного разработчики обещать не стали — только туманно намекнули, что «скоро поделятся информацией о грядущих исправлениях». А чтобы ускорить процесс, в EA попросили помощи у самих игроков — нужно присылать отчёты об ошибках вместе со скриншотами, видео и игровыми файлами.

Тем временем обзоры обеих частей в Steam так и остаются смешанными — игроки жалуются, что игры толком не работают, постоянно вылетают, да и с сохранениями беда. Многих также разочаровало, что кроме простой совместимости с новыми Windows, никаких улучшений в переизданиях не появилось.