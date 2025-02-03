EA признала неудачный запуск переизданий The Sims и обещает исправления

EA наконец-то прокомментировала проблемы с недавними переизданиями The Sims и The Sims 2. В компании подтвердили, что в курсе многочисленных жалоб игроков и сейчас разбираются с ними. Правда, ничего конкретного разработчики обещать не стали — только туманно намекнули, что «скоро поделятся информацией о грядущих исправлениях». А чтобы ускорить процесс, в EA попросили помощи у самих игроков — нужно присылать отчёты об ошибках вместе со скриншотами, видео и игровыми файлами.
Тем временем обзоры обеих частей в Steam так и остаются смешанными — игроки жалуются, что игры толком не работают, постоянно вылетают, да и с сохранениями беда. Многих также разочаровало, что кроме простой совместимости с новыми Windows, никаких улучшений в переизданиях не появилось.
Забавно что ту кампанию которая разлила нефть, несколько лет занимала второе в топе худших кампаний. А ЕА стабильно первое.
Зачем. В игре от версии версии ни чего нового то и нет. // Виктор Хайрулин
Классика ЕА.
Ща бы в 21 веке играть в это.. лучше бы перенесли на новый движок, а не вот этот ремастер уровня двухдневной работы мододела.
Не неси чушь!!!! ты позорник
Во что хотят, в то и играют. Найдутся люди.
Все игры в которые ты играешь срань и гoвно для даунов в таком случае, если судить по твоим отсталым методам
я играю в ac valhalla, вопросы?
Лан, вальхала не считается. Но остальные точно кал
Хорошая игра, яко лучше наиунылейшэ́й рдр2.
соглы, или дед стрендинг, где играешь за курьера без сюжета и смысла.
на помойку