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The Sims 31.01.2000
Стратегия, Симулятор, Песочница
8.3 229 оценок

EA признала неудачный запуск переизданий The Sims и обещает исправления

Lunersun
Новости

EA наконец-то прокомментировала проблемы с недавними переизданиями The Sims и The Sims 2. В компании подтвердили, что в курсе многочисленных жалоб игроков и сейчас разбираются с ними. Правда, ничего конкретного разработчики обещать не стали — только туманно намекнули, что «скоро поделятся информацией о грядущих исправлениях». А чтобы ускорить процесс, в EA попросили помощи у самих игроков — нужно присылать отчёты об ошибках вместе со скриншотами, видео и игровыми файлами.

Тем временем обзоры обеих частей в Steam так и остаются смешанными — игроки жалуются, что игры толком не работают, постоянно вылетают, да и с сохранениями беда. Многих также разочаровало, что кроме простой совместимости с новыми Windows, никаких улучшений в переизданиях не появилось.

-8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Большая Флейта
9
Рикочико

Забавно что ту кампанию которая разлила нефть, несколько лет занимала второе в топе худших кампаний. А ЕА стабильно первое.

1
Пользователь ВКонтакте

Зачем. В игре от версии версии ни чего нового то и нет. // Виктор Хайрулин

2
Кей Овальд

Классика ЕА.

2
Real Slim Shady

Ща бы в 21 веке играть в это.. лучше бы перенесли на новый движок, а не вот этот ремастер уровня двухдневной работы мододела.

1
вупсич пупсич

Не неси чушь!!!! ты позорник
Во что хотят, в то и играют. Найдутся люди.

Все игры в которые ты играешь срань и гoвно для даунов в таком случае, если судить по твоим отсталым методам

-7
Real Slim Shady вупсич пупсич

я играю в ac valhalla, вопросы?

-3
вупсич пупсич Real Slim Shady

Лан, вальхала не считается. Но остальные точно кал

-4
Agentdead Real Slim Shady

Хорошая игра, яко лучше наиунылейшэ́й рдр2.

-4
Real Slim Shady Agentdead

соглы, или дед стрендинг, где играешь за курьера без сюжета и смысла.

0
WerGC

на помойку

1