Серия The Sims привлекла 500 миллионов игроков

Компания Electronic Arts с размахом отмечает 25-летие The Sims. С момента своего выпуска в 2000 году The Sims серия покорила игроков по всему миру своим непревзойденным очарованием и креативностью. Популярная игра-симулятор жизни и феномен поп-культуры начиналась с малого, но быстро стала одной из самых продаваемых франшиз видеоигр всех времен с более чем 500 миллионами игроков на сегодняшний день.

Кейт Горман Ревелли, вице-президент и генеральный менеджер The Sims, сказала:

The Sims — это больше, чем просто игра. Это развлекательная платформа, которая предоставляет чистый холст для творчества и среду для создания и рассказа историй, поддерживаемую нашим глобальным сообществом симмеров. Мы очень рады, что за последние 25 лет нам удалось создать такое сильное и могущественное сообщество, которое разделяет наши ценности. Отмечая эту веху вместе, мы оглядываемся на то, чего мы достигли на данный момент, а также концентрируемся на том, что еще предстоит сделать The Sims.



У нас есть одна цель: продолжать расширять вселенную The Sims различными способами, включая еще больше развлекательных впечатлений. У нас есть много того, чем можно поделиться в течение следующих 25 лет, от фильма до большего количества игрового процесса, создания контента и точек социальной связи. Мы более энергичны, чем когда-либо, чтобы продолжать создавать платформы, которые вовлекают, вознаграждают и развлекают наше сообщество.