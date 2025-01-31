The Sims 1 и 2 продержались без взлома всего 2 часа

Переиздания The Sims 1 и The Sims 2 продержались без взлома всего пару часов после релиза. Хотя на страницах игр в Steam указано наличие Denuvo, на деле никакой защиты либо не было, либо она распространяется только на лаунчер EA App.

Игроки быстро выяснили, что в файлах игр отсутствуют любые признаки Denuvo — нет онлайн-активации, проверки лицензии или других ограничений. Это вызывает вопросы: либо EA случайно выпустила игры без защиты, либо изначально не планировала её добавлять.

Официально купить игры в России невозможно, а за границей они стоят $20 и $30 соответственно. Тем временем пиратские версии появятся в открытом доступе уже в ближайшие часы.