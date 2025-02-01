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The Sims 31.01.2000
Стратегия, Симулятор, Песочница
8.2 221 оценка

Возвращение Sims 1 и 2 в честь праздника оказалось провальным

Simple Jack
Новости

Вчера EA и Maxis выпустили переиздания первых двух частей The Sims под названиями «The Sims Наследие» и «The Sims 2 Наследие», которые получили смешанные отзывы. Первая часть в Steam имеет 75% положительных рецензий, но многие игроки жалуются на проблемы с оптимизацией, разрешением, отсутствие русской локализации и частые вылеты.

Максимальный онлайн составил 1846 человек, что свидетельствует о ностальгии у поклонников, несмотря на качество переиздания. Вторая часть оценивается на 61%, и пользователи выражают недовольство из-за проблем с совместимостью на Windows 10 и 11, отсутствия стабильности и налета «ленивого перезапуска». Обе игры все еще имеют 32-битную архитектуру, проблемы с графикой и sounddesign, а также другие технические недоработки.

EA, по сути, выпустила устаревшие версии без значительных улучшений, что разочаровало фанатов, приводя к тому, что даже за 40 долларов коллекция воспринимается как некачественный продукт.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Wolfenstein

не фортануло 25 летнюю игрулю еще раз толкнуть 🤌

5
Александр Дантес

Да фортануло бы если б комплектиком да ещё и с 3ей в комплекте со всему наборами, да баксов за 30 - 40 фанатики серии с руками бы оторвали.

-2
Wolfenstein Александр Дантес

так это же ЕА ! странно , что они каждое длц по 20тке не стали толкать

2
BitMan_and_Roban

Насколько нужно быть отбитыми, чтобы выпускать такое некачественный мусор? А про тех кто это покупает я вообще молчу.

1