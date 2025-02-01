Возвращение Sims 1 и 2 в честь праздника оказалось провальным

Вчера EA и Maxis выпустили переиздания первых двух частей The Sims под названиями «The Sims Наследие» и «The Sims 2 Наследие», которые получили смешанные отзывы. Первая часть в Steam имеет 75% положительных рецензий, но многие игроки жалуются на проблемы с оптимизацией, разрешением, отсутствие русской локализации и частые вылеты.

Максимальный онлайн составил 1846 человек, что свидетельствует о ностальгии у поклонников, несмотря на качество переиздания. Вторая часть оценивается на 61%, и пользователи выражают недовольство из-за проблем с совместимостью на Windows 10 и 11, отсутствия стабильности и налета «ленивого перезапуска». Обе игры все еще имеют 32-битную архитектуру, проблемы с графикой и sounddesign, а также другие технические недоработки.

EA, по сути, выпустила устаревшие версии без значительных улучшений, что разочаровало фанатов, приводя к тому, что даже за 40 долларов коллекция воспринимается как некачественный продукт.