The Sims 3 получила первое обновление за 9 лет

Electronic Arts выпустила обновление для The Sims 3, впервые с ноября 2015 года, исправившее ошибку, препятствовавшую запуску игры на современных процессорах Intel. Пользователи сообщали о невозможности запуска игры на системах с процессорами Intel 12-го поколения и выше.

Ранее сообщество предлагало временные решения, включая использование сторонних патчей и программ, однако официального исправления не было. Теперь разработчики устранили эту проблему, обеспечив совместимость игры с новыми процессорами.

The Sims 3, выпущенная в 2009 году, остаётся популярной среди игроков благодаря своему открытому миру. Игра доступна на macOS, Windows, Nintendo DS, PlayStation и Xbox.