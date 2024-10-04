Авторы The Sims 4 представили дополнение "Жизнь и смерть"

Разработчики из Maxis и Electronic Arts рассказали подробней о грядущем дополнении «Жизнь и смерть».

Теперь у каждого сима появится свой «список желаний» — эдакий жизненный план, который можно будет воплощать не только при жизни, но и после неё. Не успел при жизни — не беда, можно и призраком постараться. А за особые успехи симу светит даже перерождение.

Разработчики не обошли стороной и карьерную лестницу, добавив парочку весьма необычных профессий. Как вам идея стать ритуальным агентом? Звучит жутковато, но на деле — весьма интересно. Можно выбрать путь патологоанатома или заделаться распорядителем похорон. А для особо амбициозных есть шанс примерить на себя роль самой Смерти. Начнёте простым стажёром, а там, глядишь, и до главного по загробному миру дослужитесь.

Также в игре появятся завещания и возможность устраивать похороны по высшему разряду. Ну, или по средствам — кому как повезёт с наследством.

А чтобы симам было где развернуться во всей этой мистической кутерьме, разработчики подкинули новый городок — Вранбург. Три района, и в каждом своя атмосфера: от жутковатых шабашей в Вороновом Гнезде до философских бесед о бренности бытия в Долине Скорби. Не забудьте заглянуть в Шепчущую лощину — там можно и древности покопать, и при луне поплясать.

Дополнение выйдет аккурат к Хэллоуину — 31 октября. А пока в игре идёт небольшой ивент, где можно немного пообщаться со Смертью.