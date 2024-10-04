Авторы The Sims 4 представили дополнение "Жизнь и смерть"

Разработчики из Maxis и Electronic Arts рассказали подробней о грядущем дополнении «Жизнь и смерть».
Теперь у каждого сима появится свой «список желаний» — эдакий жизненный план, который можно будет воплощать не только при жизни, но и после неё. Не успел при жизни — не беда, можно и призраком постараться. А за особые успехи симу светит даже перерождение.
Разработчики не обошли стороной и карьерную лестницу, добавив парочку весьма необычных профессий. Как вам идея стать ритуальным агентом? Звучит жутковато, но на деле — весьма интересно. Можно выбрать путь патологоанатома или заделаться распорядителем похорон. А для особо амбициозных есть шанс примерить на себя роль самой Смерти. Начнёте простым стажёром, а там, глядишь, и до главного по загробному миру дослужитесь.
Также в игре появятся завещания и возможность устраивать похороны по высшему разряду. Ну, или по средствам — кому как повезёт с наследством.
А чтобы симам было где развернуться во всей этой мистической кутерьме, разработчики подкинули новый городок — Вранбург. Три района, и в каждом своя атмосфера: от жутковатых шабашей в Вороновом Гнезде до философских бесед о бренности бытия в Долине Скорби. Не забудьте заглянуть в Шепчущую лощину — там можно и древности покопать, и при луне поплясать.
Дополнение выйдет аккурат к Хэллоуину — 31 октября. А пока в игре идёт небольшой ивент, где можно немного пообщаться со Смертью.
наконец-то вернули кладбище
в 3 части так круто было там зависать
теперь симс стал депрессивной игрой
Трейлер ощущается как полнометражный короткометражный фильм.)
Звучит как "Пункт назначения" и что это как будто последнее дополнение.
Есть тематические идеи продолжения:
"Рай и ад".
Два новых городка, которые, собственно и являются - "Райским городом небес" и "Преисподняя ада".
Слоган:
Вы можете отправить сима купаться в райском бассейне блаженства. Или, жарить его на адской сковороде...
Решать вам!
Предложение хорошее, а по поводу последнего дополнения сомневаюсь, зачем тратить время и средства на новую часть, когда у этой большой онлайн и кор аудитория из девочек не имеет мощных ПК, плюс графика все ще не выглядит плохо, в ней есть ламповая атмосфера за которую ее и полюбили.
Игра по самые гланды напихана повесткой! В каждом тизере, трейлере, комплекте, допе. Может хватит уже тыкать этим в лицо?
Гендерно-нейтральные местоимения, шрамы от удаления груди, трансгендеры, эксперименты с ориентацией у всех симов (стоит по умолчанию)...
Когда-то Симс была крутой игрой. Но сейчас это просто помойка для продвижения повестки в агрессивной форме. Жалкое подобие чудесной игры, которой симс могла бы стать, но не стала.
В первой части тоже была повестка с показом демоверсии.
Звучит интересно, но лучше сама посмотрю в игре.
ЕА в своем репертуаре. Геи, лесбухи, извращенцы. Теперь к ним прибавили дополнение "как это здорово стать покойником, утопленником, призраком".
Детишкам начинают вбивать в голову мысль о sмерти.
В это дерьмо я точно играть не буду.
А разработчики из ЕА доиграются.
ты не там пишешь, на странице симса лайков за свою гомофобность не соберешь :)