EA закроет The Sims Mobile

Причину издатель не раскрывает

EA, Maxis и Firemonkeys объявили о закрытии мобильной версии The Sims, вышедшей в марте 2018 года. По словам разработчиков, серверы отключат 20 января 2026 года — поиграть не получится, поскольку сохранения и накопленный прогресс хранятся в облаке.

Авторы рассказали, что закрытие The Sims Mobile пройдет в несколько этапов: 20 октября симулятор жизни получит последнее обновление, а уже 21 октября его удалят из магазинов App Store и Google Play. После этого загрузить игру можно будет из пользовательской библиотеки.

Кроме того, с 20 октября внутриигровые покупки будут отключены: нельзя будет приобретать паки или тратить реальные деньги. Все накопленные SimCash, симолеоны и билеты можно использовать до 20 января 2026 года.

6 января 2026 года создатели The Sims Mobile разблокируют весь контент режимов строительства и создания персонажа (Build Mode и CAS) — инструменты будут доступны всем игрокам вне зависимости от уровня героя.

По какой причине EA решила закрыть The Sims Mobile, неизвестно. Издатель при этом продолжает поддерживать другую мобильную версию симулятора жизни — The Sims FreePlay.