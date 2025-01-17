Следующее дополнение The Sims 4 может выйти раньше, чем все ожидали

Известный датамайнер anadius раскопал в файлах The Sims 4 намёки на новое дополнение.

По его расчётам оно может выйти уже 6 февраля — сразу после двух комплектов, которые появятся 30 января. И вот тут что-то не сходится: обычно разработчики любят дразнить игроков анонсами задолго до выхода, а тут такая спешка.

Впрочем, у anadius есть парочка весомых аргументов. Во-первых, с прошлого года дополнения почему-то стабильно выходят по четвергам. А во-вторых, в недавнем стриме разработчики показали дорожную карту, где на 6 февраля (как раз четверг) намечен какой-то таинственный сезон Motherlode.

Кстати, последнее дополнение «Жизнь и смертьДатамайнер обнаружил признаки скорого выхода нового дополнения для The Sims 4» тоже вышло в четверг — 31 октября 2024 года.