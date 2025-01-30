The Sims 4 получит дополнение "Бизнес и Хобби"

Как сообщают инсайдеры, The Sims 4 может получить следующее дополнение под названием «Бизнес и Хобби». Как нетрудно догадаться, оно привнесет в игру новые возможности для профессиональной карьеры и повседневного досуга Симов.

Уже 4 февраля франшиза отпразднует 25-летие. Ранее Maxis представили дорожную карту, пообещали бесплатный контент для игры и планируют провести 25-часовой стрим. Кроме того, особый сюрприз, который разработчики пока не раскрывают, запланирован на 25 февраля. Фанаты также надеются на появление переизданий классических частей серии, которые разработчики тизерили ранее.

Помимо этого, 6 февраля в The Sims 4 начнется сезон Motherlode. Именно тогда игроки ждут анонса нового дополнения. Инсайдеры не раскрывают его подробностей, но, вероятнее всего, в игре, помимо 13 различных карьер, могут появиться еще несколько профессий для персонажей.

А еще 30 января в The Sims 4 выйдут новые наборы для обустройства домов и интерьера, а также набор одежды для Симов.

Несмотря на свой почтенный возраст, The Sims 4 привлекает все больше игроков. Осенью 2024 года EA сообщили о том, что за прошедшие 12 месяцев в игру зашли 15 миллионов новых пользователей. Судя по всему, следующей части мы еще долго не увидим!