Датамайнер ранней сборки The Sims 5 обнаружил полную карту мира

В сети появились изображения, на которых, как сообщается, запечатлена тестовая сборка Project Rene, кодовое название The Sims 5. На изображениях мы видим грубую карту сверху вниз большого города с протекающей через него рекой, а на последующих изображениях — внутриигровые снимки районов, соответствующих этой карте сверху вниз.
Эти изображения, которые, по всей видимости, являются результатом усилий по сбору данных, были опубликованы на Reddit пользователем DzXAnt22. В "файлах" пользователь объяснил, что нашел эталонные изображения, на которых карта и ее эстетика соответствуют Парижу.
На первый взгляд, если верить недавней утечке, в The Sims 5 будет довольно обширный открытый мир. После публикации изображений на Reddit у разработчиков данных появилось еще несколько подробностей.
Во-первых, они подтвердили, что тестовая сборка работает без проблем — даже на мобильных устройствах. Игра использует потоковую передачу активов и LODs, чтобы обеспечить стабильную частоту кадров, и датамайнер подчеркнул, что "производительность стабильна даже при полном уменьшении масштаба".
Затем было подтверждено, что в файлах игры нет значков "путешествия", а также нет ссылок на "путешествия" в другие локации, что позволяет предположить, что в The Sims 5 будет использоваться модель работы с открытым миром в реальном времени. К сожалению, было упомянуто, что сборке уже больше года, так что к этому времени все наверняка изменилось.
Я смотрю, от мультяшной графики 4-й части не отошли ни на миллиметр.
Ты и вправду думаешь, что это окончательный графон? Да и вообще, с чего бы в новой части должен быть реализм? В The Sims никогда такое не планировалось и этому там не место.
Если они захотят сделать реалистичную графику то сразу часть целевой аудитории со слабым пк отлетит, а так смогут хотя бы не завышать требование
Скорее всего это тестовый билд механик игры. Почти сразу же после анонса Sims 5 была новость, что игру разрабатывают на UE4.
https://www.playground.ru/sims_5/news/the_sims_5_razrabatyvaetsya_na_unreal_engine_4_gde_delaetsya_bolshoj_upor_na_realizm-1150582
Пока одни делают модели, другие прописывают сюжеты и диалоги, геймдизайнеру нужна площадка чтобы тестировать механики. На этой стадии нет смысла в красивых HD текстурах и персонажах.
конечно, они ведь так заботятся о комфорте игроков (привет лагающий на любом железе симс 3). эта игра будет очередным огрызком для телефонов, а выход дополнений по цене целой игры растянут до следующей части.
Пик мультяшной графики сейчас у форта, если подобное смогут реализовать в симсе будет приятно, но мне кажется процессоры посгарают, как от догмы
Думаешь не захотят что-то более современное и приятное вроде inZOI?
Может и хотят, а кто даст? 5 часть +- юбилейная, она должна быть похожа на старые симсы, а так им новаторства хватило по геймплейной части, вряд ли ещё графику будут кардинально менять
Обычно корейские игры только с виду красивые, а играть в них скучно. У inZOI будет куча проблем с технической частью, UE 5 тот ещё гемор))
захотят но не китайщину