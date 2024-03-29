Датамайнер ранней сборки The Sims 5 обнаружил полную карту мира

В сети появились изображения, на которых, как сообщается, запечатлена тестовая сборка Project Rene, кодовое название The Sims 5. На изображениях мы видим грубую карту сверху вниз большого города с протекающей через него рекой, а на последующих изображениях — внутриигровые снимки районов, соответствующих этой карте сверху вниз.

Эти изображения, которые, по всей видимости, являются результатом усилий по сбору данных, были опубликованы на Reddit пользователем DzXAnt22. В "файлах" пользователь объяснил, что нашел эталонные изображения, на которых карта и ее эстетика соответствуют Парижу.

На первый взгляд, если верить недавней утечке, в The Sims 5 будет довольно обширный открытый мир. После публикации изображений на Reddit у разработчиков данных появилось еще несколько подробностей.

Во-первых, они подтвердили, что тестовая сборка работает без проблем — даже на мобильных устройствах. Игра использует потоковую передачу активов и LODs, чтобы обеспечить стабильную частоту кадров, и датамайнер подчеркнул, что "производительность стабильна даже при полном уменьшении масштаба".

Затем было подтверждено, что в файлах игры нет значков "путешествия", а также нет ссылок на "путешествия" в другие локации, что позволяет предположить, что в The Sims 5 будет использоваться модель работы с открытым миром в реальном времени. К сожалению, было упомянуто, что сборке уже больше года, так что к этому времени все наверняка изменилось.