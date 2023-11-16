Создатели The Sims 5 заинтересованы в появлении мультиплеера в игре

The Sims 5 находится в разработке в компании Maxis (студия Electronic Arts) уже несколько лет, и время от времени мы получаем отрывочные сведения о том, как эта игра может выглядеть в итоге. Игра создается под названием "Project Rene", и ее называют следующим поколением The Sims, как с точки зрения технологий, так и с точки зрения геймплея.

В недавнем интервью Линдсей Пирсон, вице-президент по творческому развитию франшизы The Sims в компании Maxis, рассказала о новых элементах, которые будут использованы при создании The Sims 5. В частности, она затронула тему многопользовательской механики, которую они стремятся внедрить в игру перед ее неизбежным выходом.

В подкаст-интервью Radio Times Пирсон рассказала о желании команды привнести в The Sims 5 онлайновый мультиплеер, что будет более или менее первым для франшизы:

Мы определенно хотим ввести многопользовательскую игру. И не многопользовательскую игру в том смысле, что "прыгай в мир, полный незнакомцев". Но буквально, как вы и ваши друзья хотите поиграть вместе. И здесь есть множество различных вариантов, так что мы исследуем самые разные возможности.

Пирсон пояснил, что команда Maxis "с удовольствием исследует все эти возможности", поскольку "социальное может означать очень многое". Существует множество способов, с помощью которых Maxis могла бы внедрить многопользовательские механики в The Sims 5, и Пирсон воспользовался возможностью и привел пример игры Animal Crossing, как показательный пример того, что может быть сделано. В игре Animal Crossing игроки строят свой собственный "остров" по своему усмотрению, а другие игроки могут посещать этот остров.

Возможно, пока неизвестно, как будет работать многопользовательская игра в The Sims 5, но можно с уверенностью предположить, что она появится в новом поколении The Sims, которому уже более двух десятилетий.