The Sinking City получила новую версию и несколько DLC

The Sinking City, скандальная игра от разработчиков Frogwares, получила новое обновление, включающее в себя баг-фиксы и исправления оптимизации, а также три DLC, которые доступны бесплатно всем обладателям издания "Некрономикон":
- Merciful Madness - эти задания, основанные на легендарных рассказах Лавкрафта, проливают свет на тайны Окмонта и его безумных жителей.
- Chicago Organ Grinder - альтернативный внешний вид для пистолета-пулемета Томпсона.
- Experience Boost - дополнительное очко навыков, которое можно будет потратить в начале игры.
Стоит обратить внимание, что с последним обновлением игра перестает поддерживать ваши старые сохранения, поэтому на свежей версии необходимо начать новую игру чтобы иметь доступ к выпущенным DLC. Однако, разработчики оставили возможность запуска старой версии игры на тот случай, если у игроков отсутствует желание терять свой текущий прогресс и начинать игру заново. Возможность запуска старой версии игры останется до 28 февраля 2024 года.
Ко всему прочему, в магазине Steam для игры также стали доступны коллекционные карточки.
The Sinking City вышла 26 февраля 2021 года и породила череду скандалов между студией-разработчиком Frogwares и, на тот момент, издателем Nacon. Не так давно Frogwares смогли вернуть себе права на игру и восстановили возможность приобретения в цифровых магазинах.
А еще игра стала недоступна для РФ
укр. разрабы:)
Сразу после распродажи и это было предсказуемо еще во время новости о скором обновлении.
А на консолях?
На консолях играйте в хорошие игры.
а консольщики бета тестеры вообще то
Какие?
Да нет, не угадал.
Ещё и ценник поднялся..
Помню решил сыграть в неё, минут 30 поиграл и снёс её нах, такая дичь.
Багфиксы и оптимизация? Прошел игру от и до, не заметил ни одного бага или проблем с оптимайзом. И они из-за этого настолько переделали игру что теперь не работают сохранения? Воу... Стоило ли оно того.