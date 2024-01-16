The Sinking City получила новую версию и несколько DLC

Детективная игра с элементами хоррора, действие которой разворачивается в вымышленном американском городке Окмонт в 1920-х годах. Город оказался во власти загадочных сверхъестественных сил, из-за чего многие его жители впали в безумие и начали совершать жестокие преступления.

В центре сюжета — частный детектив Чарльз Рид. Он прибывает в Окмонт по приглашению местного жителя, чтобы расследовать причины массовых убийств и психозов. Однако чем глубже Рид погружается в это дело, тем больше ужасающих тайн открывается.

Исследуя обширный открытый мир — улочки города, заброшенные особняки, тёмные переулки, — герой опрашивает многочисленных NPC, собирает улики, распутывает дела давно исчезнувших людей и пытается сложить воедино мозаику происходящего кошмара. Ему приходится сталкиваться со множеством опасностей — бандитами, чудовищами из глубин океана, безумными культистами. Чтобы выжить в этом аду, герою пригодится не только кольт и дробовик, но и постоянный приём успокоительного.

Окмонт предстаёт перед игроком как живой мир, полный загадок и опасностей. Здесь легко заблудиться или наткнуться на очередную ловушку безумия. Расследование обещает быть долгим и изматывающим. Но Чарльз Рид готов пойти до конца и разоблачить истинную причину кошмара, пусть даже для этого придётся заглянуть в самые тёмные и мистические глубины прошлого Окмонта.