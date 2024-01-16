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The Sinking City 27.06.2019
Адвенчура, Ужасы, Открытый мир
7 375 оценок

The Sinking City получила новую версию и несколько DLC

OculusMortem

The Sinking City, скандальная игра от разработчиков Frogwares, получила новое обновление, включающее в себя баг-фиксы и исправления оптимизации, а также три DLC, которые доступны бесплатно всем обладателям издания "Некрономикон":

  • Merciful Madness - эти задания, основанные на легендарных рассказах Лавкрафта, проливают свет на тайны Окмонта и его безумных жителей.
  • Chicago Organ Grinder - альтернативный внешний вид для пистолета-пулемета Томпсона.
  • Experience Boost - дополнительное очко навыков, которое можно будет потратить в начале игры.

Стоит обратить внимание, что с последним обновлением игра перестает поддерживать ваши старые сохранения, поэтому на свежей версии необходимо начать новую игру чтобы иметь доступ к выпущенным DLC. Однако, разработчики оставили возможность запуска старой версии игры на тот случай, если у игроков отсутствует желание терять свой текущий прогресс и начинать игру заново. Возможность запуска старой версии игры останется до 28 февраля 2024 года.

Ко всему прочему, в магазине Steam для игры также стали доступны коллекционные карточки.

The Sinking City вышла 26 февраля 2021 года и породила череду скандалов между студией-разработчиком Frogwares и, на тот момент, издателем Nacon. Не так давно Frogwares смогли вернуть себе права на игру и восстановили возможность приобретения в цифровых магазинах.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
PunksPlay

А еще игра стала недоступна для РФ

9
bohdan2015

укр. разрабы:)

2
maximus388

Сразу после распродажи и это было предсказуемо еще во время новости о скором обновлении.

0
Frost_47

А на консолях?

2
alexhistory

На консолях играйте в хорошие игры.

2
azusuguwa

а консольщики бета тестеры вообще то

2
spaMER_ID alexhistory

Какие?

1
alexhistory

Да нет, не угадал.

1
bohdan2015

Ещё и ценник поднялся..

1
SharpAelinor

Помню решил сыграть в неё, минут 30 поиграл и снёс её нах, такая дичь.

0
Wyzar

Багфиксы и оптимизация? Прошел игру от и до, не заметил ни одного бага или проблем с оптимайзом. И они из-за этого настолько переделали игру что теперь не работают сохранения? Воу... Стоило ли оно того.

-1