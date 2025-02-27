Студия Frogwares ищет плейтестеров для The Sinking City 2

Студия FrogWares начала поиск людей, готовых помочь в тестировании лавкрафтианского хоррора с элементами выживания The Sinking City 2. Чтобы подать заявку на участие в тестировании, нужно пройти небольшой опрос и подать заявку здесь. По результатам опроса разработчики отберут нужное количество игроков, которые подпишут соглашение о неразглашении и получат доступ к закрытому серверу в Discord.

События сиквела происходят в США в 20-х годах прошлого века в городке Аркхэм, страдающем от наводнений и жутких монстров. Как утверждают разработчики, сюжет в The Sinking City 2 будет самостоятельным и будет отличаться от истории первой части. Важным компонентом будет поиск ресурсов. Ввиду ограниченности инвентаря нужно будет выбирать, что стоит взять с собой, а что оставить на потом.

Детективная составляющая также будет присутствовать в The Sinking City 2, но ее сделали опциональной. Пользователи смогут решать дополнительные головоломки, разгадывать секреты, получать больше информации и искать альтернативные пути дальнейшего прохождения. Впрочем, проходить игру можно будет и без нее.

The Sinking City 2 выйдет на PS5, Xbox Series и PC в этом году