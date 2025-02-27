Студия Frogwares ищет плейтестеров для The Sinking City 2

Студия FrogWares начала поиск людей, готовых помочь в тестировании лавкрафтианского хоррора с элементами выживания The Sinking City 2. Чтобы подать заявку на участие в тестировании, нужно пройти небольшой опрос и подать заявку здесь. По результатам опроса разработчики отберут нужное количество игроков, которые подпишут соглашение о неразглашении и получат доступ к закрытому серверу в Discord.
События сиквела происходят в США в 20-х годах прошлого века в городке Аркхэм, страдающем от наводнений и жутких монстров. Как утверждают разработчики, сюжет в The Sinking City 2 будет самостоятельным и будет отличаться от истории первой части. Важным компонентом будет поиск ресурсов. Ввиду ограниченности инвентаря нужно будет выбирать, что стоит взять с собой, а что оставить на потом.
Детективная составляющая также будет присутствовать в The Sinking City 2, но ее сделали опциональной. Пользователи смогут решать дополнительные головоломки, разгадывать секреты, получать больше информации и искать альтернативные пути дальнейшего прохождения. Впрочем, проходить игру можно будет и без нее.
The Sinking City 2 выйдет на PS5, Xbox Series и PC в этом году
в первую поиграл, на каких то обезьян в костюмах посмотрел и все, ни какого-то внятного сюжета ни ни бэкграунда, боевая система стремная, сперва вроде завлекает антуражем и атмосферой но потом в итоге не понятно что авторы хотели донести в конце игры, 2ю не очень то и ожидаю
"соглашение о не разглашении" пхахахах что же там такого? технологии забытых предков? не смешите обычная игра
Типо, что бы не кто не слил билд игры, который будет предоставлен, так как он может создать негативное мнение о незаконченном проекте.
Создатели resident evil внедряли в каждую из копий для теста особый серийный номер, который был закреплен за тестером и его данными. Так что практика такая вполне нормальная.
Странно тут то, что они не решились нанят квалифицированы тестеров.
А зачем эта поделка, первая часть не интересная.
Жду эту игру 😌 // Дмитрий Офицеров
По приколу отпаривал, но они в шоке будут от моей аватарки в дисе )))
Та и англ я не знаю... но увидим )
Первая была средняком ,надеюсь вторая будет хотя бы хорошей
Зачем всё это? Можно же просто выпустить игру в "ранний доступ" и люди всё протестируют и дадут обратную связь, так ещё и заплатят, профит же. Разрабы походу отстали от современного геймдева