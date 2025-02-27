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The Sinking City 2 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От первого лица
6.6 39 оценок

Студия Frogwares ищет плейтестеров для The Sinking City 2

Gruz_
Новости

Студия FrogWares начала поиск людей, готовых помочь в тестировании лавкрафтианского хоррора с элементами выживания The Sinking City 2. Чтобы подать заявку на участие в тестировании, нужно пройти небольшой опрос и подать заявку здесь. По результатам опроса разработчики отберут нужное количество игроков, которые подпишут соглашение о неразглашении и получат доступ к закрытому серверу в Discord.

События сиквела происходят в США в 20-х годах прошлого века в городке Аркхэм, страдающем от наводнений и жутких монстров. Как утверждают разработчики, сюжет в The Sinking City 2 будет самостоятельным и будет отличаться от истории первой части. Важным компонентом будет поиск ресурсов. Ввиду ограниченности инвентаря нужно будет выбирать, что стоит взять с собой, а что оставить на потом.

Детективная составляющая также будет присутствовать в The Sinking City 2, но ее сделали опциональной. Пользователи смогут решать дополнительные головоломки, разгадывать секреты, получать больше информации и искать альтернативные пути дальнейшего прохождения. Впрочем, проходить игру можно будет и без нее.

The Sinking City 2 выйдет на PS5, Xbox Series и PC в этом году

5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
vertehwost

в первую поиграл, на каких то обезьян в костюмах посмотрел и все, ни какого-то внятного сюжета ни ни бэкграунда, боевая система стремная, сперва вроде завлекает антуражем и атмосферой но потом в итоге не понятно что авторы хотели донести в конце игры, 2ю не очень то и ожидаю

3
Кошачий комочек

"соглашение о не разглашении" пхахахах что же там такого? технологии забытых предков? не смешите обычная игра

2
Max Rolens

Типо, что бы не кто не слил билд игры, который будет предоставлен, так как он может создать негативное мнение о незаконченном проекте.

Создатели resident evil внедряли в каждую из копий для теста особый серийный номер, который был закреплен за тестером и его данными. Так что практика такая вполне нормальная.

Странно тут то, что они не решились нанят квалифицированы тестеров.

0
James16rus

А зачем эта поделка, первая часть не интересная.

0
Пользователь ВКонтакте

Жду эту игру 😌 // Дмитрий Офицеров

0
Max Rolens

По приколу отпаривал, но они в шоке будут от моей аватарки в дисе )))

Та и англ я не знаю... но увидим )

0
Денис Сидоров 5

Первая была средняком ,надеюсь вторая будет хотя бы хорошей

0
Suntorych

Зачем всё это? Можно же просто выпустить игру в "ранний доступ" и люди всё протестируют и дадут обратную связь, так ещё и заплатят, профит же. Разрабы походу отстали от современного геймдева

-3