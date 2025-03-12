EA добавила микротранзакции в закрытую альфу новой Skate

В новой части Skate (2025), которая сейчас находится на стадии закрытого альфа-тестирования, появились микротранзакции. Об этом сообщил портал Insider Gaming, получивший доступ к рассылке для участников теста.

Разработчики из Full Circle добавили в игру возможность покупать виртуальную валюту San Van Bucks, которую можно тратить в магазине. Однако в ходе тестирования прогресс учетной записи может сбрасываться. Перед запуском игры все покупки будут конвертированы обратно в San Van Bucks и вновь доступны в раннем доступе.

Дата выхода Skate в ранний доступ пока не объявлена, но релиз ожидается в течение года. Игра разрабатывается для PC, PlayStation, Xbox и мобильных устройств, поддерживает кроссплей и кросс-прогресс, что позволит игрокам свободно переключаться между платформами.