Skate возвращается триумфально: на тест новой игры записались более миллиона человек

Несмотря на то что с выхода Skate 3 прошло уже 15 лет, интерес к возрождённой серии по-прежнему огромен. Новая игра, задуманная как своего рода перезапуск знаменитой скейтбординг-франшизы, ещё не добралась до релиза, но уже собрала более миллиона зарегистрированных участников для следующего этапа тестирования.

Electronic Arts сообщила, что недавняя фаза регистрации на крупнейший тест проекта собрала ошеломляющие цифры — свыше 1 миллиона желающих. Причём набор проходил в ограниченное время, что лишь подчёркивает уровень ожидания у аудитории. Приглашения на участие начнут поступать в конце июля, а сама тестовая версия считается самой масштабной на текущий момент.

Интересно, что даже несмотря на столь длительное «молчание» после анонса — новая Skate была представлена ещё более пяти лет назад — игра всё ещё держит внимание огромного количества фанатов. Проект обещает стать не просто продолжением, а переосмыслением всей серии, при этом сохраняя дух свободы и уличного экстрима, за который поклонники полюбили оригинальные части.

Skate представляет собой симулятор скейтбординга в открытом мире, где городской ландшафт служит площадкой для трюков и исследований. Интерес к игре не ослабевает даже после того, как стало известно о наличии микротранзакций — стоимость некоторых внутриигровых покупок может доходить до 99,99 евро.

Но несмотря на споры вокруг монетизации, миллионы игроков продолжают ждать. Возможно, Skate станет именно тем возвращением, которое напомнит о золотой эпохе жанра и даст ему второе дыхание.