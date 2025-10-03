Skate. запускает первый сезон раннего доступа 7 октября

Бесплатная скейтбординговая игра Skate. от студии Full Circle и издателя Electronic Arts готовится к старту своего первого полноценного сезона раннего доступа — он начнётся 7 октября. Разработчики обещают игрокам свежие события, новые испытания, расширенный плейлист музыки, улучшенное освещение и долгожданный skate.Pass.

Что ждёт в Season 1:

События:

Skate-o-Ween (21 октября – 11 ноября) — хэллоуинское безумие в Сан-Ване с праздничным декором и возможностью кататься в костюмах.

7-Play Maple Harvest (18 ноября – 2 декабря) — фестиваль в честь знаменитых местных клёнов, древесина которых используется для создания особо прочных досок.

Испытания и задания: каждый сезон приносит 24 новых челленджа с еженедельными изменениями. Также появятся ежедневные, сезонные и ивентовые квесты с наградами в виде валюты Tix.

Музыка и бренды: в магазин добавят культовые марки Santa Cruz, Creature и Independent. Саундтрек пополнится 50 треками в духе 90-х — среди них композиции Bad Religion, Dinosaur Jr. и Ice Cube.

Технические улучшения: переработанная система освещения и запуск skate.Pass, детали которых опубликованы в свежем выпуске блога The Grind Vol. 6.

Игра доступна в раннем доступе на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и PC.