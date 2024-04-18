Состоялся выход Sker Ritual, игра доступна на ПК и консолях

На загадочном острове Скер, окутанном мрачными легендами, происходят странные и жуткие вещи. Из недр острова приходят в наш мир Молчуны — уродливые существа словно из иного измерения. Эти отвратительные монстры стремятся вырваться далеко за пределы своего маленького клочка земли и захватить весь мир, чтобы подчинить себе всё человечество.

К несчастью зловещих захватчиков, их коварным планам не суждено осуществиться — вы можете положить этому конец и дать отпор врагу в ожесточённой битве. В вашем распоряжении отряд героев, каждый из которых обладает уникальными способностями. Эти таланты помогут вам выбирать разные тактики в бою, исследовать новые локации на проклятом острове и призывать на помощь товарищей по команде.

Кроме известных вам по Maid of Sker врагов, на Скере появились и совершенно новые противники — некоторые даже лишены лиц, зато не лишены желания уничтожить вас.

Побеждая врагов в сражениях, вы сможете получать уникальные артефакты — Чудеса. С помощью Чудес вы сможете улучшать одну из трёх основных боевых способностей ваших героев: стрельбу, ближний бой или метание гранат. Также с их помощью можно повысить эффективность лечения. Пятый слот зарезервирован для Суперспособности — мощного козыря, который лучше приберечь для решающего момента в битве.

Каждое Чудо так или иначе связано с богами кельтской мифологии и имеет уникальные характеристики — редкость предмета, основные бонусные эффекты и силу воздействия.