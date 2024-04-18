Состоялся выход Sker Ritual, игра доступна на ПК и консолях

Играйте в одиночку или в кооперативе с тремя друзьями по сети, пробиваясь сквозь безжалостные волны ужасов. Улучшайте мощное оружие в стиле стимпанк, собирайте по пути силы кельтских богов.
Молчуны вернулись и теперь они не одни. На острове Скер новые элитные бойцы, у каждого из которых свои уникальные способности, которые не дадут вам придерживаться одной игровой тактики, заставят искать новые локации или обращаться за помощью к соратникам по команде. Старые враги теперь не единственное проклятье острова Скер: вас ждут новые лица, некоторые даже без лиц, но все они хотят уничтожить вас.
Вышел релизный трейлер Sker Ritual, теперь игра доступна на платформах PS5, Xbox Series X/S и ПК. Кроме того, доступна бесплатная демо-версия Sker Ritual, позволяющая игрокам испытать игровой процесс перед приобретением полной версии.
Прошел несколько месяцев назад оригинальную (синглплеерную, сюжетную) часть. Оказалась очень неплохой игрой. Саундтрек там шикарный, особенно главная тема, - "Calon Lan", - это вообще народная песня Уэльса, но в этой игре просто обалденное ее исполнение, которое встроено в сюжет.
Уверен, что вот именно вот эта многопользовательская вариация не стоит внимания, но оригинальная часть как хоррор весьма занятная.
Опять пыщь пыщь без сюжета и атмосферы?
какой-то дешман походу