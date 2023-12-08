Релиз Skull And Bones состоится в феврале

После очередного переноса релиза намеченного до этого на 8 ноября , многострадальный Skull And Bones возвращается в новостях с совершенно новой датой релиза. Возможно, на этот раз - окончательной... Если верить новому трейлеру The Game Awards 2023, "Череп и кости" выходит 16 февраля. Хоть игра и не внушает доверия, однако пиратская ниша в игровой индустрии не изобилует хоть какими-либо крупными проектами, поэтому у игры есть шанс найти своего поклонника.

Закрытое бета-тестирование Skull and Bones запланировано на 15-18 декабря. Регистрация открыта уже сейчас. Skull and Bones планируется к запуску для Xbox Series X | S, PS5, ПК и Amazon Luna.