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Skull and Bones 2024 г.
Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
6.9 256 оценок

Релиз Skull And Bones состоится в феврале

NochnoiGid
Новости

После очередного переноса релиза намеченного до этого на 8 ноября , многострадальный Skull And Bones возвращается в новостях с совершенно новой датой релиза. Возможно, на этот раз - окончательной... Если верить новому трейлеру The Game Awards 2023, "Череп и кости" выходит 16 февраля. Хоть игра и не внушает доверия, однако пиратская ниша в игровой индустрии не изобилует хоть какими-либо крупными проектами, поэтому у игры есть шанс найти своего поклонника.

Закрытое бета-тестирование Skull and Bones запланировано на 15-18 декабря. Регистрация открыта уже сейчас. Skull and Bones планируется к запуску для Xbox Series X | S, PS5, ПК и Amazon Luna.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
GayFish

Многосрдаральная мусорная игра без геймплея и кучей гринда, кто это купит?

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makeavelli

не прошло и пяти лет

0
SonyK_2
...Если верить новому трейлеру The Game Awards 2023, "Череп и кости" выходит 16 февраля...

Тому что в теме около года, а новый вот:

0
NochnoiGid

Извиняюсь, поправил. Благодарю.

0
001fess

Skullfield

0
Punisher1

Неужели этот эпический долгострой выйдет.

0
Talendor3
Хоть игра и не внушает доверия

Одни слухи. Судить то надо по факту, так что посмотрим. На фоне отсутствия аналогов может выстрелить не смотря на состояние

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