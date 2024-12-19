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Skull and Bones 16.02.2024
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
5.4 499 оценок

Слух: поддержка Skull and Bones продолжится в 2025 году

Gruz_
Новости

В очередном расследовании Insider Gaming, посвященном Ubisoft, появилась удивительная новость: Skull And Bones получит дальнейшую поддержку от компании, поскольку игра получит второй год контента, и это несмотря на трудности, с которыми она столкнулась.

Старт первого сезона второго года планируется в начале 2025 года, и он принесет игрокам множество новых возможностей. В частности, речь идет о новых PvP режимах, точках интереса (POI), новых уровнях мира и многом другом.

Вдобавок, Ubisoft также рассматривает возможность проведения более премиальных кроссоверов. По словам источника, среди возможных вариантов - проведение кроссовера с Black Flag во время выхода Assassin's Creed Black Flag Remake. Впрочем, пока что нет никаких гарантий того, что этот план действительно будет реализован.

Новость о том, что для Skull and Bones планируется второй год контента, может стать приятным сюрпризом для некоторых, учитывая, что компания не так давно отказалась от XDefiant.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
gliga142

уму не постижимо как можно было провалить идею 4того ассасина .. от них всего то требовалось взять часть механик и расширить острова\корабли .. это надо уметь.

1
Sivispacempb

Вы правы, но когда над проектом стоят "эффективные менеджеры " вместо разработчиков -получается скал энд боунс.

0
Sivispacempb

Может это не лишено смысла, когда то так вытянули ноу мэн скай, может и скал энд боунс со временем станет хорошей, но это не факт конечно.

0
daxcom

идея была хороша но воплощение подкачало , если бы сделали как по книге про капитана Блада с морскими сражениями и захватом фортов с моря и с суши ну это лишь мои хотелки .

0