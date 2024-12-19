Слух: поддержка Skull and Bones продолжится в 2025 году

В очередном расследовании Insider Gaming, посвященном Ubisoft, появилась удивительная новость: Skull And Bones получит дальнейшую поддержку от компании, поскольку игра получит второй год контента, и это несмотря на трудности, с которыми она столкнулась.
Старт первого сезона второго года планируется в начале 2025 года, и он принесет игрокам множество новых возможностей. В частности, речь идет о новых PvP режимах, точках интереса (POI), новых уровнях мира и многом другом.
Вдобавок, Ubisoft также рассматривает возможность проведения более премиальных кроссоверов. По словам источника, среди возможных вариантов - проведение кроссовера с Black Flag во время выхода Assassin's Creed Black Flag Remake. Впрочем, пока что нет никаких гарантий того, что этот план действительно будет реализован.
Новость о том, что для Skull and Bones планируется второй год контента, может стать приятным сюрпризом для некоторых, учитывая, что компания не так давно отказалась от XDefiant.
уму не постижимо как можно было провалить идею 4того ассасина .. от них всего то требовалось взять часть механик и расширить острова\корабли .. это надо уметь.
Вы правы, но когда над проектом стоят "эффективные менеджеры " вместо разработчиков -получается скал энд боунс.
Может это не лишено смысла, когда то так вытянули ноу мэн скай, может и скал энд боунс со временем станет хорошей, но это не факт конечно.
идея была хороша но воплощение подкачало , если бы сделали как по книге про капитана Блада с морскими сражениями и захватом фортов с моря и с суши ну это лишь мои хотелки .