Слух: поддержка Skull and Bones продолжится в 2025 году

В очередном расследовании Insider Gaming, посвященном Ubisoft, появилась удивительная новость: Skull And Bones получит дальнейшую поддержку от компании, поскольку игра получит второй год контента, и это несмотря на трудности, с которыми она столкнулась.

Старт первого сезона второго года планируется в начале 2025 года, и он принесет игрокам множество новых возможностей. В частности, речь идет о новых PvP режимах, точках интереса (POI), новых уровнях мира и многом другом.

Вдобавок, Ubisoft также рассматривает возможность проведения более премиальных кроссоверов. По словам источника, среди возможных вариантов - проведение кроссовера с Black Flag во время выхода Assassin's Creed Black Flag Remake. Впрочем, пока что нет никаких гарантий того, что этот план действительно будет реализован.

Новость о том, что для Skull and Bones планируется второй год контента, может стать приятным сюрпризом для некоторых, учитывая, что компания не так давно отказалась от XDefiant.