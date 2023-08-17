Долго мучиться не придется: Прохождение Skull Island: Rise of Kong займет 5-6 часов ©

Компания GameMill Entertainment и разработчик IguanaBee анонсировали Skull Island: Rise of Kong был анонсирован в прошлом месяце и получила, в основном негативный, прием из-за своей визуальной составляющей. Но насколько насыщенной будет игра?

В недавнем интервью этот вопрос был ведущему дизайнеру игры Гильермо Гомесу Заре, который рассказал, что Skull Island: Rise of Kong будет длиться примерно 5-6 часов, хотя в зависимости от стиля игры и от того, насколько сильно вы сосредоточены на поиске коллекционных предметов, вы можете получить больше удовольствия от игры.

"Наша игра рассчитана на 5-6 часов", - говорит разработчик. "Это может зависеть от того, является ли игрок хардкорщиком, казуалом или коллекционером (в этом случае он может быть еще дольше). Мы надеемся, что игра понравится всем игрокам от начала и до конца".

Зара также коснулся подхода к исследованию, заявив, что карты, по которым будут проходить игроки, будут "довольно большими" и будут содержать "множество секретов, которые нужно будет открыть".

ДНК нашей игры - это сочетание боя с открытием секретов острова. Игроку предстоит преодолевать интересные места как пути к новым уровням, используя свои специальные навыки. Наши уровни были разработаны как для того, чтобы погрузить игрока в атмосферу острова Черепа и его тайн, так и для того, чтобы иметь различные сложные места, будь то передвижение, бой или специальные события, в сочетании с зонами боссов. Эти карты достаточно велики и содержат множество секретов, которые предстоит открыть. Кроме того, в рамках базовых способностей Конга вы сможете использовать специальную способность, которая поможет вам найти интересные места, предметы коллекционирования и многое другое.

Skull Island: Rise of Kong выйдет в конце этого года для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Конкретная дата выхода пока не объявлена.