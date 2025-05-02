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Slavania 14.03.2024
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
7.1 42 оценки

Авторы Slavania показали трейлер дополнения с Нейромонахом Феофаном

Simple Jack Simple Jack

FrostLeaf Games и Game Art Pioneers опубликовали трейлер дополнения «Сила Драма» для отечественной метроидвании Slavania. Центральным персонажем DLC станет Нейромонах Феофан, а его музыка будет частью саундтрека.

По сюжету Феофан является одним из волхвов Славании — его задача сдерживать древнего ящера с помощью Силы Драма, которую главному герою Алеше предстоит вернуть. Игроки будут изучать новую локацию и проходить музыкальные ритм-квесты под наиболее известные треки Нейромонаха.

Помимо нового сюжетного персонажа и музыкальных квестов, игроков ожидает большая новая локация с зоной охоты на Лихо одноглазое, дополнительная способность, позволяющая перемещаться между мирами и тематический скин на Алешеньку, превращающий его в настоящего фаната Нейромонаха Феофана.

Дополнение «Сила Драма» для Slavania выйдет 5 мая одновременно в Steam и VK Play. Стоимость DLC составит 69 рублей.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Phoentice

Делают они , а стыдно мне. И что за розово-фиолетовое превью , как будто мне сейчас снова про проблемы и принятие алфавита будут втирать.