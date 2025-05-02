Авторы Slavania показали трейлер дополнения с Нейромонахом Феофаном

FrostLeaf Games и Game Art Pioneers опубликовали трейлер дополнения «Сила Драма» для отечественной метроидвании Slavania. Центральным персонажем DLC станет Нейромонах Феофан, а его музыка будет частью саундтрека.

По сюжету Феофан является одним из волхвов Славании — его задача сдерживать древнего ящера с помощью Силы Драма, которую главному герою Алеше предстоит вернуть. Игроки будут изучать новую локацию и проходить музыкальные ритм-квесты под наиболее известные треки Нейромонаха.

Помимо нового сюжетного персонажа и музыкальных квестов, игроков ожидает большая новая локация с зоной охоты на Лихо одноглазое, дополнительная способность, позволяющая перемещаться между мирами и тематический скин на Алешеньку, превращающий его в настоящего фаната Нейромонаха Феофана.

Дополнение «Сила Драма» для Slavania выйдет 5 мая одновременно в Steam и VK Play. Стоимость DLC составит 69 рублей.