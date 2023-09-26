Этой зимой выйдет реалистичная игра о снегоходах Sledders ©

Первый в мире реалистичный симулятор снегоходов Sledders выйдет этой зимой на ПК. Hanki Games и Bonus Stage из Финляндии скоро представят незабываемые впечатления от фрирайда по глубокому снегу. Если вы когда-либо скучали по Sled Storm, то Sledders придётся вам по вкусу.

Sledders основана на реалистичной физике снегоходов и снега. Это означает, что это техническая и непростая аркадная игра, но она предложит игроку хороший опыт обучения и реалистичные ощущения от езды по снегу. Вы управляете автомобилем, наклоняясь и перемещая вес гонщика, и можете быстро погрузиться в глубокий снег, если слишком сильно наберете обороты двигателя.

В Sledders будут представлены огромные карты, по которым игроки смогут кататься. И, как и в реальной жизни, они предназначены для многопользовательской игры. Разработчик сообщает о возможных миссиях и открываемых возможностях в игре, но главным элементом будет катание с друзьями по красивым зимним пейзажам.

На картах есть крутые холмы, горы, массивы деревьев и обширные долины, в которых можно кататься по снегу. Покоряйте горы и достигайте вершины быстрее, чем ваши коллеги-гонщики. Ограничения устанавливаются только игроком, так что покажите нам, чего вы можете достичь.