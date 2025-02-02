IGN: началась работа над новой экранизацией Sleeping Dogs

Главную роль сыграет Симу Лю — звезда первого азиатского фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»
В конце января звезда Marvel Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») вел переговоры со Square Enix, чтобы снять фильм по Sleeping Dogs. И спустя пару дней в IGN подтвердили — работа над экранизацией экшена началась.
Главную роль в адаптации Sleeping Dogs исполнит Симу Лю, он же займет кресло продюсера. Для съемок уже нашли сценариста и режиссера, но их имена не раскрываются. Известно, что за фильм будет отвечать студия Story Kitchen — авторы киноадаптаций про «Соника». Эта же команда взялась за экранизацию еще не вышедшей Clair Obscur: Expedition 33. Дата начала производства также остается под вопросом.
Симу Лю не первый, кто пытался снять фильм по Sleeping Dogs. Звезда Голливуда Донни Йен («Ип Ман», «Джон Уик 4») работал над экранизацией экшена с 2017 года. Но в начале января 2025 съемки картины официально отменили.
Ждем. Особенно любовную линию.
Занимаются какой то порнографией...
С 2017 не смогли ничего сделать - считай 8 лет из жизни.
Лучше вложили бы эти бабки в игровую контору, с просьбой выпустить игру с своим фэйсом и сюжетом - там вообще, руками и ногами помахать можно как хочешь:)
Неужели дело сдвинулось с мёртвой точки?
так и думал, с Китайцем работать не захотели, а с канадцем сразу в путь) двойные стандарты
Соник?.. ой вей... главное чтобы они помнили что собаки это не для детей франшиза и одними шутками ее не вывезти... там надо не боятся всякую жесть на экране показывать, а сейчас со всякими цензурами это сложно... одна сцена из игры где пацана тесаками кухонными порубали чего стоит
Нах*й не нужон этот фильм ваш! Продолжение игры делайте!
Если фильм выстрелит, то и франшизу возродят. Так же и с Watch Dogs.