IGN: началась работа над новой экранизацией Sleeping Dogs

Главную роль сыграет Симу Лю — звезда первого азиатского фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец»

В конце января звезда Marvel Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец») вел переговоры со Square Enix, чтобы снять фильм по Sleeping Dogs. И спустя пару дней в IGN подтвердили — работа над экранизацией экшена началась.

Главную роль в адаптации Sleeping Dogs исполнит Симу Лю, он же займет кресло продюсера. Для съемок уже нашли сценариста и режиссера, но их имена не раскрываются. Известно, что за фильм будет отвечать студия Story Kitchen — авторы киноадаптаций про «Соника». Эта же команда взялась за экранизацию еще не вышедшей Clair Obscur: Expedition 33. Дата начала производства также остается под вопросом.

Симу Лю не первый, кто пытался снять фильм по Sleeping Dogs. Звезда Голливуда Донни Йен («Ип Ман», «Джон Уик 4») работал над экранизацией экшена с 2017 года. Но в начале января 2025 съемки картины официально отменили.