Адвенчура Slime Heroes выйдет в первом квартале 2025 года

Милая, но хардкорная адвенчура Slime Heroes выйдет на Xbox Series и PC (Steam) в первом квартале 2025 года, объявили издатель Whitethorn Games и разработчик Pancake Games.

Обновленная демоверсия будет доступна в Steam с 14 по 21 октября. Она включает в себя первую область игры и бой с боссом Corrupted Silva в режиме диванного кооператива.

В Slime Heroes вы отправитесь в причудливый мир в роли необычного героя по имени Слизь, которому поручено спасти земли от таинственной порчи. Исследуйте обширный 3D-мир — в одиночку или с другом — и сталкивайтесь с свирепыми врагами, сложными, но доступными головоломками и находите затерянные сокровища. Получайте магические драгоценные камни по всему миру и динамически комбинируйте их, чтобы создавать уникальные и мощные магические навыки, которые могут победить даже самых порочных приспешников и боссов.