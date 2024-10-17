Раскрыта дата предварительной загрузки и размер файлов Slitterhead

Раскрыта дата предварительной загрузки и размер загружаемых файлов для предстоящей игры ужасов на выживание Slitterhead от Bokeh Game Studio.

PlayStationSize в Twitter/X раскрыл дату предварительной загрузки и размер загружаемого файла Slitterhead на PS4 и PS5, любезно предоставленные недавними записями в базе данных, внесенными на серверы PlayStation. Игра ужасов на выживание займет довольно скромный объем дискового пространства.

Размер загрузки Slitterhead на PS4 и PS5:

PS4: 24,247 ГБ (версия 1.00)

PS5: 37,521 ГБ (версия 1.000.000)

Дата предварительной загрузки на PS4 и PS5:

Deluxe Edition: 3 ноября 2024 г.

Standard Edition: 6 ноября 2024 г.

Предварительная загрузка Slitterhead на PS4 и PS5 будет поставляться с последним предустановленным обновлением для всех, кто оформил предварительный заказ цифровой копии игры, хотя обновление первого дня может быть выпущено ближе к релизу 8 ноября 2024 г. Между тем, тем, кто приобрел игру на диске, необходимо будет загрузить обновление. Те, кто оформил предварительный заказ на издание Deluxe, получат ранний доступ к предварительной загрузке 3 ноября 2025 года, а те, кто оформил предварительный заказ на издание Standard, смогут предварительно загрузить игру 6 ноября 2024 года.

Эмбарго на обзоры Slitterhead пока не объявлено, хотя ожидается, что оно будет снято ближе к запуску 8 ноября 2024 года.