Для Smite вышло новое обновление-кроссовер с аниме-витуберами VShojo ©

Разработчики Smite из Hi-Rez Studios продолжают завлекать пользователей в свою MOBA при помощи всевозможных коллабораций. Вслед за мультфильмами Nickelodeon и Hasbro, следующими в игру попадут западные аниме-витуберши из бренда VShojo.

Вот что гласит официальное описание:

Добро пожаловать в событие VShojo! В этом особом событии мы воздаем должное удивительным талантам создателей цифровых материалов из VShojo, и по этому поводу выпускаем целый ряд эксклюзивных обликов и наборов! Вы можете собрать 6 новых обликов в стиле VShojo, в том числе ваших любимых виртуальных персонажей, каждый из которых обладает уникальным стилем. Кроме обликов, есть 2 набора, которые можно найти в сундуке VShojo или купить. Если вы соберете все предметы события, то получите эксклюзивный косметический набор VShojo! Не забудьте зайти в Twitch и посмотреть на своих любимых персонажей VShojo, чтобы получить доступ к другим косметическим предметам, таким как аватары и наборы комментатора!

Полный список скинов героинь и кого они заменяют:

Нюйва “Vei”

Персефона “Ironmouse”

Серкет “Nyanners”

Скади “Silvervale”

Немезида “Kson”

Идзанами “Apricot”

Помимо аниме, патч 10.5 привнесёт в Smite правки баланса, исправления багов, улучшения интерфейса, ротацию карты для режима "Поединок (Joust)", несколько новых обычных скинов, несвязанных с VShojo, и визуальный реворк Артемиды:

Подробнее об изменениях в игре можно прочитать на официальном сайте.