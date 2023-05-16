Smite 24.03.2014
7.4 256 оценок

Для Smite вышло новое обновление-кроссовер с аниме-витуберами VShojo

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Le MayMay
Новости

Разработчики Smite из Hi-Rez Studios продолжают завлекать пользователей в свою MOBA при помощи всевозможных коллабораций. Вслед за мультфильмами Nickelodeon и Hasbro, следующими в игру попадут западные аниме-витуберши из бренда VShojo.

Вот что гласит официальное описание:

Добро пожаловать в событие VShojo! В этом особом событии мы воздаем должное удивительным талантам создателей цифровых материалов из VShojo, и по этому поводу выпускаем целый ряд эксклюзивных обликов и наборов! Вы можете собрать 6 новых обликов в стиле VShojo, в том числе ваших любимых виртуальных персонажей, каждый из которых обладает уникальным стилем. Кроме обликов, есть 2 набора, которые можно найти в сундуке VShojo или купить. Если вы соберете все предметы события, то получите эксклюзивный косметический набор VShojo! Не забудьте зайти в Twitch и посмотреть на своих любимых персонажей VShojo, чтобы получить доступ к другим косметическим предметам, таким как аватары и наборы комментатора!

Полный список скинов героинь и кого они заменяют:

  • Нюйва “Vei
  • Персефона “Ironmouse
  • Серкет “Nyanners
  • Скади “Silvervale
  • Немезида “Kson
  • Идзанами “Apricot

Помимо аниме, патч 10.5 привнесёт в Smite правки баланса, исправления багов, улучшения интерфейса, ротацию карты для режима "Поединок (Joust)", несколько новых обычных скинов, несвязанных с VShojo, и визуальный реворк Артемиды:

Подробнее об изменениях в игре можно прочитать на официальном сайте.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Le MayMay

Лица древних греков, египтян, скандинавов, японцев и китайцев представили?

P.S: Девочки-акулы здесь нет, она из другого бренда (HoloLive).

1
Strannik110

Ничего, до HoloLive тоже очередь дойдет со временем...

1
Artery Kaulitz

Здесь определённо не хватает Кратоса, нечисти всякой расплодилось...

-1