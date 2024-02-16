Египетская богиня неба Нут станет последним персонажем первой части Smite

Несмотря на недавний анонс второй части Smite, поддержка первой игры ещё не закончилась. 20 февраля там появится богиня неба Нут из египетского пантеона, где у неё будет класс охотницы (керри/ADC).

Что гласит официальное описание и предыстория богини:

Во многих мифах небо является чудесной стихией, бесконечной голубой сущностью, окутывающей всю Землю. Египетская легенда гласит, что защитный покров, наполненный сиянием звезд – это Нут, заботливая мать всех душ, провожающая умерших в загробный мир.

В течение всей долгой истории SMITE в игре всегда был всеведущий наблюдатель, рассказывавший саги и легенды смертным, посмевшим примерить на себя роль богов. Наше сообщество называло его “Голос мифов”, но сейчас, на одиннадцатом году существования SMITE, оказалось, что с самого начала это была Нут! Вскоре Нут присоединится к пантеону богов, легенды о которых она передавала из поколения в поколение.

Помимо Нут, обновление игры 11.2 привнесёт правки баланса, исправления багов и новый боевой пропуск, облики из которого перейдут во вторую часть Smite:

Облик Афродиты "Кошкодевочка", который также будет доступен в Smite 2

Полный список изменений можно прочитать на официальном сайте.