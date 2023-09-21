В Smite появится богиня Вуду - Маман Бригитта ©

Hi-Rez Studios переживает сейчас далеко не лучшие времена, но всё ещё продолжает обновлять своё золотое детище Smite. 26 сентября список играбельных персонажей пополнит магическая богиня загробного мира из пантеона Вуду - Маман Бригитта (непонятно, зачем в русской локализации её имя сделали скандинавским как у одноименной героини Overwatch, вместо Маман Бриджит).

Вот что гласит её официальная биография:

• Переходом из мира живых в загробный мир заведуют многие божества. Но только одна из них известна как страстная натура, бесстыдница и яростная защитница женщин. Маман Бригитта веселая и шумная, как и ее муж, Барон Суббота, но она серьезнее относится к своим обязанностям.

✦ Маман Бригитта наиболее эффективна на тонкой грани между жизнью и смертью. Она – магический убийца, работающий в джунглях, – вторая после Ао-Куана, появившегося в первый год SMITE! Она уникальна в том, что ее способности (кроме суперудара) не наносят большого начального урона, как у других убийц. Вместо этого способности Маман Бригитты ориентированы на наносящие периодический урон эффекты.

Помимо колдуньи в патче 10.10 для Smite будут исправления багов, правки баланса, улучшение режима "Слэш" и новая охапка скинов в честь проходящей в игре Одиссеи "Праздничного Сезона".

Новый скин для богини Пеле в стиле тематики обновления

Полный список изменений можно прочитать на официальном сайте (если страница отображается некорректно, проверьте её позже).