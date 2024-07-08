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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.1 1 664 оценки

Авторы "Смуты" планируют выпустить еще два образовательных модуля

Simple Jack
Новости

Студия Cyberia Nova планирует разработать два новых образовательных модуля, связанных с ролевой игрой «Смута». Их посвятят истории Нижнего Новгорода и Ярославля 16-го века — геймеры смогут исследовать виртуальные улицы городов и познакомиться с бытом Московской Руси.

Генеральный директор компании Алексей Копцев отметил, что первый образовательный модуль про Москву стал успешным. Пользователи продолжают активно его скачивать.

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-10
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Ой извините

Как тебе такое, Ведьмак 3?

4
Spillik
Московская Русь

)))

2
Grand_91

Новояз, что тут удивительного. Оруэлл в гробу вращается

8
Samuil84

А какая она Русь?

-7
Саша Борцов Grand_91

Так то по самоназванию Русское царство. На Западе несколько принижая называли Московией, как бы отбрасывая к предшествующей титулатуре Великого княжества Московского. А Московская Русь это искусственный термин историков для обозначения некоторого исторического периода и связанной с ним культурой.

-2
Ziyter7 Саша Борцов

На западе как только нас не называли - московией, Россией, и Московская Русь тоже встречалась. Даже великой Тартарией звали. Тогда не было каких-то международных стандартов как сейчас.

-2
Demon-Lord Саша Борцов

Врядли это было уничижительное название, учитывая, что название было Московское царство. Касательно "Русского" царства, то написание в титулатуре Ивана IV отражало, скорее, пожелания царя, нежели реальный контроль над Русью и соответствущее право носить такое название.

1
Jarvis666

Вот и пусть бы образовательный материал клепали, а не позорились на весь мир))

1
РикоЧико

Вообще изначально сделать исторический модуль набив на нём руку, получив нужный фидбэк. И только потом уже зарелизить игру выглядело бы красивее и стратегически логичнее. Чем то что в итоге вышло.

0
Без негатива

А игру они выпускать будут?

-4
Snake2105

Проснись и пой 😂 она уже давно как вышла

-10
Без негатива Snake2105

Недоразумение, которое вышло точно игрой не является

3
SOLUS5678

Да да без этого просто не жить.))))

-4