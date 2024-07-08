Авторы "Смуты" планируют выпустить еще два образовательных модуля

В лихую годину Смутного времени, когда Россия, истерзанная кровопролитными войнами и разорительными набегами, погрузилась во мрак безвластия и хаоса, боярин Юрий Милославский встаёт на защиту родной земли. В то время как простой люд страдает от голода и лишений, а враги рвут страну на части, он принимает судьбоносное решение — присоединиться к Нижегородскому ополчению, дабы положить конец смуте и вернуть Руси былое величие. Плечом к плечу с доблестными воинами Юрий сражается в легендарной Битве за Москву, не щадя своей жизни во имя высшей цели. Но сможет ли он, преодолев все трудности и искупив ошибки прошлого, покарать коварных врагов, объединить расколотое государство и подарить народу долгожданный мир?
Отправляясь в это приключение вместе с князем Милославским, игрок получает уникальную возможность погрузиться в атмосферу тех судьбоносных лет, когда решалась дальнейшая судьба России. Вам предстоит не только стать свидетелем, но и непосредственным участником ключевых событий, определивших государственное и политическое устройство страны на века вперёд. Пройдите по улицам древней Москвы, посетите Ярославль и Нижний Новгород — города, сыгравшие ключевую роль в истории Смутного времени. Окунитесь в гущу народных восстаний и дворцовых интриг, почувствуйте на себе тяжесть ратного труда и горечь потерь, неизбежных на полях сражений.
Создатели игры черпали вдохновение из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Эта книга, ставшая первым в России историческим приключенческим романом, произвела настоящий фурор после публикации в 1829 году. Её популярность была столь велика, что переиздания следовали одно за другим, а сам роман оказал огромное влияние на развитие массовой литературы. Теперь же у игроков появляется уникальный шанс не просто перечитать знаменитые страницы, но и самим стать частью повествования, где история оживает во всех красках.
Разработчики игры уделили особое внимание достоверности исторических локаций, в которых разворачиваются ключевые события Смутного времени. Вы сможете исследовать как реально существующие, так и давно утраченные места, погружаясь в атмосферу эпохи с головой. А тщательно воссозданные костюмы, оружие и архитектура той эпохи перенесут вас в самое сердце Смутного времени, позволяя прочувствовать дух минувших веков.
Прохождение многих миссий предполагает вариативность — вам предстоит выбирать между открытым боем, скрытным проникновением или дипломатическими переговорами. Боевая система в игре отличается ритмичностью, позволяя быстро освоить основы, но при этом предлагая множество навыков и возможностей для любителей высокой сложности.
Как тебе такое, Ведьмак 3?
)))
Новояз, что тут удивительного. Оруэлл в гробу вращается
А какая она Русь?
Так то по самоназванию Русское царство. На Западе несколько принижая называли Московией, как бы отбрасывая к предшествующей титулатуре Великого княжества Московского. А Московская Русь это искусственный термин историков для обозначения некоторого исторического периода и связанной с ним культурой.
На западе как только нас не называли - московией, Россией, и Московская Русь тоже встречалась. Даже великой Тартарией звали. Тогда не было каких-то международных стандартов как сейчас.
Врядли это было уничижительное название, учитывая, что название было Московское царство. Касательно "Русского" царства, то написание в титулатуре Ивана IV отражало, скорее, пожелания царя, нежели реальный контроль над Русью и соответствущее право носить такое название.
Вот и пусть бы образовательный материал клепали, а не позорились на весь мир))
Вообще изначально сделать исторический модуль набив на нём руку, получив нужный фидбэк. И только потом уже зарелизить игру выглядело бы красивее и стратегически логичнее. Чем то что в итоге вышло.
А игру они выпускать будут?
Проснись и пой 😂 она уже давно как вышла
Недоразумение, которое вышло точно игрой не является
Да да без этого просто не жить.))))