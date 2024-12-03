Авторы "Смуты" снизили постоянную цену до 612 рублей

На платформе VK Play разработчики "Смуты" объявили о снижении постоянной цены игры до 612 рублей. На момент релиза в августе 2023 года игра стоила 2015 рублей, но спустя несколько месяцев её стоимость значительно упала.

В ноябре "Смуту" можно было приобрести по скидке за 403 рубля после выхода крупного обновления. Это обновление включало множество исправлений, которые продолжают выпускать и сейчас. Разработчики из Cyberia Nova работают над устранением багов как в основной версии игры, так и в её образовательных модификациях.