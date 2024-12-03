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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4 1 801 оценка

Авторы "Смуты" снизили постоянную цену до 612 рублей

butcher69
Новости

На платформе VK Play разработчики "Смуты" объявили о снижении постоянной цены игры до 612 рублей. На момент релиза в августе 2023 года игра стоила 2015 рублей, но спустя несколько месяцев её стоимость значительно упала.

В ноябре "Смуту" можно было приобрести по скидке за 403 рубля после выхода крупного обновления. Это обновление включало множество исправлений, которые продолжают выпускать и сейчас. Разработчики из Cyberia Nova работают над устранением багов как в основной версии игры, так и в её образовательных модификациях.

-19
58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
San-Chez

Я представляю сейчас лица тех, кто взял ее на релизе за полную стоимость, да еще и разочаровался в ней.😁 А так топили, что игра шедевр)

Что с лицом?)))

15
Snake2105

Да тоже помню были такие, даже когда я говорил что игра смутная будет все минусовали и говори не может быть такого

1
Spillik

Тут некоторые до сих пор топят что игра шедевр, дорабатывается, попила не было и все отлично, просто все вокруг завидуют.

1
vanтт

А таких нет. Игра же в предзаказе стоила дешевле, чем не релизе, её просто не было смысла брать в первый день, а не днём раньше, а потом уже обзоры появились, так что вслепую полную стоимость никто не платил.

Что с лицом?)))

-5
Ольга Бузова

Че так дорого?

9
Snake2105

Спасибо я и за бесплатно в неё играть не хочу

7
Пользователь ВКонтакте

Только если мне заплатят 2к я могу принять игру в дар, но играть, конечно, не буду. // Сергей Максимов

3
Пользователь ВКонтакте

👍 // Альберт Фрейд

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

😆 // Сергей Максимов

0
Пользователь ВКонтакте

Это позор, распустить всю компанию и не когда не давать разрабатывать игры) 😁 // Дмитрий Васильев

0
BigusDickus

лучше бухла купить на эти деньги (я не пьющий)

3
AAAndroid

Не стал даже с торрента бесплатно качать

3
Akalaka

И даром не надо.

3
AnusLive

ну игра если можно это назвать игрой будто делали студенты что бы зачетку получить

3
DireErick

Ярд

0
ДЕНИСКА_омск

Смутное предложение!

1
Пользователь ВКонтакте

Даже за сотку не куплю. Не надо поощрять тех, кто этого недостоин. // Андрей Криницын

1
Пользователь ВКонтакте

Я её бесплатно с торрента брать не хочу. // Александр Смирнов

1
Беркут Слеер

Вот оно настоящее искусство в массы. И на кого это рассчитано, те кто смогут нормально играть в это произведении исторического искусства, разницы в ценнике даже не заметят, разве, что в качестве приложения к игре, будут в прокат советующую машину давать; как бонус. Но тогда и за электроэнергию пусть заплатят по итоговому прохождению, потому как пк. во время игры, зимой обогреваться можно.

1
Чизбургер

Игра и 12 рублей не стоит, не то что аж 612.

0
Alex40001

они думают если все игры подорожают а они его по цене стакана кофе продавать будут то больше купят? нет не купят

0
TrustingDonald

Стакан кофе не стоит 612 рублей. Да даже есл ибы и стоил то пить бы не стал, потому что го*нецом попахивает.

4
Raphtallia TrustingDonald

Ну 2 стакана кофе. Ладно.

0
Кей Овальд

Нет, цена всё ещё неадекватная. Я в неё даже за 2015р. не поиграл бы.

0
Пользователь ВКонтакте

🤣я предзаказал)) не качал ) не играл 🤣 // Дмитрий Петайкин

0
Пользователь ВКонтакте

Тоже самое // Максим Брехов

0
Пользователь ВКонтакте

Подождём когда будет стоить как банка пива. // Рамис Ходжаев

0
Пользователь ВКонтакте

Дорого // Владислав Воронин

1
Пользователь ВКонтакте

Лучше возьму пива // Максим Брехов

0
Пользователь ВКонтакте

Скорее дождешься как банка пива будет стоить как игра // Никита Курсакин

0
Пользователь ВКонтакте

Они сами должны платить за то что ты в это играешь... // Алексей Метельков

0
Пользователь ВКонтакте

За бесплатно то очень дорого // Антон Крупнов

0
Пользователь ВКонтакте

6.2 рубля надо // Александр Муравьедов

0
Бабин Син

надо поднять до 666 рублей после обновлений

0
Strawberry Pimp

Еще на 612руб снизьте и получите стоимость разработки

0
Пользователь ВКонтакте

Эх а мог бы выйти классный майнинг симулятор // Тимур Иванов

0
Go_Ra

Смутная цена , конечно же... -)))

0
Пользователь ВКонтакте

Смутная цена // Михаил Чернышев

0
Пользователь ВКонтакте

Я на прошлой неделе 411₽ отдал. Тоже много?😏 // Ярослав Семёнов

0
Саша Борцов

за 6 рублей 12 копеек можно...

-1
Goodvini

Не понятна логика заминусивших пост, новость вполне да и дядька старался вам новость подкинуть, если презрение к игре то автор точно ни причем…)😉

-1
Abramski90

Что то шума то было вот после последнего обновления,скачал..зашел..прих...и удалил через 10 мин,да моменты поправили,видно,но боевка трешак,да и в целом такое себе изобретение :)

-1
Sir Walter

За такой мусор они вообще должны доплачивать за то что скачал и установил. и за каждые полчаса игры платить

-1
Raphtallia

Вк помойку ни за что не полезу покупать. В стиме может и взяла-бы ради коллекции.

-1
Пользователь ВКонтакте

Надо было сразу при плохих продажах снижать цену, а предзакащавшим за фул- бонус // Миша Силовичков

-1
SOLUS5678

))))

-1
DireErick

Дорого

-1
Пользователь ВКонтакте

Вы в нее вообще играли, да любой Ассасин в 100 раз круче, нет нормального управления а игра смотрится приемлемой только на максимальных настройках в ином случае мыхо что глаза режет, ИИ вообще отстой, похоже на игру 2000х но с современной графикой. Нет нормального открытого мира и свободы действий // Игорь Блэйд

-1
Пользователь ВКонтакте

// Михаил Кабаков

-1
-zotik-

Была бы в стиме, то мб купил ради рофла, но в вк даже 10р не стал бы

-2
FireLion1993
-2
Пользователь ВКонтакте

я игру предзаказал, и прошел. но проходить второй раз желания нет. // Михаил Мазанов

-3
Пользователь ВКонтакте

Ошибка // Илья Уваров

0
Unicorling

За эти деньги щас можно взять дисхоноред 1 и 2 сл всеми длц

-4
gliga142

и какая между играми параллель ?

-1
Unicorling gliga142

В том, что это будет в сто раз лучше смуты

-2
gliga142 Unicorling

Спорное утверждение , ибо игры разные абсолютно .. ты бы еще с гонками сравнил ))

1
Max Rolens

Ну, ок, скачаю с торрента. Убедили

-8