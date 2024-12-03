Авторы "Смуты" снизили постоянную цену до 612 рублей

На платформе VK Play разработчики "Смуты" объявили о снижении постоянной цены игры до 612 рублей. На момент релиза в августе 2023 года игра стоила 2015 рублей, но спустя несколько месяцев её стоимость значительно упала.
В ноябре "Смуту" можно было приобрести по скидке за 403 рубля после выхода крупного обновления. Это обновление включало множество исправлений, которые продолжают выпускать и сейчас. Разработчики из Cyberia Nova работают над устранением багов как в основной версии игры, так и в её образовательных модификациях.
Я представляю сейчас лица тех, кто взял ее на релизе за полную стоимость, да еще и разочаровался в ней.😁 А так топили, что игра шедевр)
Что с лицом?)))
Да тоже помню были такие, даже когда я говорил что игра смутная будет все минусовали и говори не может быть такого
Тут некоторые до сих пор топят что игра шедевр, дорабатывается, попила не было и все отлично, просто все вокруг завидуют.
А таких нет. Игра же в предзаказе стоила дешевле, чем не релизе, её просто не было смысла брать в первый день, а не днём раньше, а потом уже обзоры появились, так что вслепую полную стоимость никто не платил.
Что с лицом?)))
Че так дорого?
Спасибо я и за бесплатно в неё играть не хочу
Только если мне заплатят 2к я могу принять игру в дар, но играть, конечно, не буду. // Сергей Максимов
👍 // Альберт Фрейд
😆 // Сергей Максимов
Это позор, распустить всю компанию и не когда не давать разрабатывать игры) 😁 // Дмитрий Васильев
лучше бухла купить на эти деньги (я не пьющий)
Не стал даже с торрента бесплатно качать
И даром не надо.
ну игра если можно это назвать игрой будто делали студенты что бы зачетку получить
Ярд
Смутное предложение!
Даже за сотку не куплю. Не надо поощрять тех, кто этого недостоин. // Андрей Криницын
Я её бесплатно с торрента брать не хочу. // Александр Смирнов
Вот оно настоящее искусство в массы. И на кого это рассчитано, те кто смогут нормально играть в это произведении исторического искусства, разницы в ценнике даже не заметят, разве, что в качестве приложения к игре, будут в прокат советующую машину давать; как бонус. Но тогда и за электроэнергию пусть заплатят по итоговому прохождению, потому как пк. во время игры, зимой обогреваться можно.
Игра и 12 рублей не стоит, не то что аж 612.
они думают если все игры подорожают а они его по цене стакана кофе продавать будут то больше купят? нет не купят
Стакан кофе не стоит 612 рублей. Да даже есл ибы и стоил то пить бы не стал, потому что го*нецом попахивает.
Ну 2 стакана кофе. Ладно.
Нет, цена всё ещё неадекватная. Я в неё даже за 2015р. не поиграл бы.
🤣я предзаказал)) не качал ) не играл 🤣 // Дмитрий Петайкин
Тоже самое // Максим Брехов
Подождём когда будет стоить как банка пива. // Рамис Ходжаев
Дорого // Владислав Воронин
Лучше возьму пива // Максим Брехов
Скорее дождешься как банка пива будет стоить как игра // Никита Курсакин
Они сами должны платить за то что ты в это играешь... // Алексей Метельков
За бесплатно то очень дорого // Антон Крупнов
6.2 рубля надо // Александр Муравьедов
надо поднять до 666 рублей после обновлений
Еще на 612руб снизьте и получите стоимость разработки
Эх а мог бы выйти классный майнинг симулятор // Тимур Иванов
Смутная цена , конечно же... -)))
Смутная цена // Михаил Чернышев
Я на прошлой неделе 411₽ отдал. Тоже много?😏 // Ярослав Семёнов
за 6 рублей 12 копеек можно...
Не понятна логика заминусивших пост, новость вполне да и дядька старался вам новость подкинуть, если презрение к игре то автор точно ни причем…)😉
Что то шума то было вот после последнего обновления,скачал..зашел..прих...и удалил через 10 мин,да моменты поправили,видно,но боевка трешак,да и в целом такое себе изобретение :)
За такой мусор они вообще должны доплачивать за то что скачал и установил. и за каждые полчаса игры платить
Вк помойку ни за что не полезу покупать. В стиме может и взяла-бы ради коллекции.
Надо было сразу при плохих продажах снижать цену, а предзакащавшим за фул- бонус // Миша Силовичков
))))
Дорого
Вы в нее вообще играли, да любой Ассасин в 100 раз круче, нет нормального управления а игра смотрится приемлемой только на максимальных настройках в ином случае мыхо что глаза режет, ИИ вообще отстой, похоже на игру 2000х но с современной графикой. Нет нормального открытого мира и свободы действий // Игорь Блэйд
// Михаил Кабаков
Была бы в стиме, то мб купил ради рофла, но в вк даже 10р не стал бы
я игру предзаказал, и прошел. но проходить второй раз желания нет. // Михаил Мазанов
Ошибка // Илья Уваров
За эти деньги щас можно взять дисхоноред 1 и 2 сл всеми длц
и какая между играми параллель ?
В том, что это будет в сто раз лучше смуты
Спорное утверждение , ибо игры разные абсолютно .. ты бы еще с гонками сравнил ))
Ну, ок, скачаю с торрента. Убедили