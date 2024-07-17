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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.1 1 668 оценок

Для "Смуты" и "Смутного времени" вышли крупные обновления

Simple Jack
Новости

Создатели ролевой игры «Смута» и образовательного модуля «Смутное время» выпустили крупные обновления. Они уже доступны для загрузки на игровой платформе VK Play.

В обновлении для «Смуты» разработчики улучшили боевую систему, скорректировали субтитры, исправили ошибки, которые приводили к вылетам игры или проблемам с квестами. Кроме того, ускорена работа анимаций главного героя и врагов при получении урона. Переработке подвергся босс Польский шпион — ему добавили уникальные умения, фазы и удары.

Авторы «Смуты» также оптимизировали шейдеры и окружение, исправили проблемы с некоторыми текстурами и ландшафтами.

В образовательном модуле «Смутное время» разработчики добавили локацию «Тренировочный лагерь» с боссом Польским шпионом. Помимо этого, были исправлены проблемы с диалогами, сохранением уровня сложности и некорректного расположения предметов на карте.

В июле 2024 года генеральный директор Cyberia Nova рассказал, что компания планирует выпустить еще два образовательных модуля, связанных со «Смута». Их посвятят истории Нижнего Новгорода и Ярославля 16-го века.

Ролевая игра «Смута» доступна на игровой площадке VK Play. Ее можно приобрести за 2015 рублей.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
Ой извините
Ее можно приобрести за 2015

2007 бы больше подошло. Игра-мем и цена-мем

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SOLUS5678

)))))

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Олег Дудин

Всё равно игра мало кому нужна.

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Александр Дантес

Там игры нет.

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LincolnRimes

в 04ко себе этот калл засуньте

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Raphtallia

Зачем они это делают, зачем они продолжают клепать патчи к некому не нужной игре, они мазохисты?

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Wing42

Госзаказ. Кабинетным дядям надо.

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Темный-Властелин

ну это явно не киберпанк, что бы сделать 2.0, без рпгшности вообще не катирует никак

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Nodas

Вот знаете жалко что этим трешаделам вообще бюджет выделили, лучше бы эти деньги 3 механоидам дали, но увы

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